Толчки из преисподней. Морозные землетрясения обрушились на город в Финляндии 26 раз за 7 часов

Исследователи опасаются, что это лишь первые предвестники чего-то большего.

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Морозные землетрясения, подобные тем, которые обрушились на город в Финляндии 26 раз всего за 7 часов, как предполагают ученые, могут стать более частыми. Это зависит от того, продолжит ли климатический кризис вызывать экстремальные погодные условия в холодных регионах, пишет IFLScience.

Отметим, что морозные землетрясения, также называемые криосеймами или ледотрясениями, являются малоизученными и вызваны замерзанием воды в водонасыщенных горных породах или почве.

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Простыми словами, ледотрясения захватывают области в горных породах или почве, где содержится много влаги, часто вблизи водоемов. Когда температура внезапно падает, вода может замерзнуть и быстро расшириться, тем самым создав напряжение в окружающем субстрате или породе. Морозные землетрясения происходят, когда напряжение становится настолько большим, что создает трещину, сотрясая землю.

Подобно привычным нам землетрясениям, морозные толчки можно ощутить и услышать, однако они не способны достичь таких же крайних величин. Более того, большинство из них столь невелики, что попросту остаются незамеченными. Но бывают и такие, которые издают звуки, похожие на выстрелы, а порой даже способны нанести ущерб строениям.

По своей природе морозные землетрясения связаны с экстремальными погодными условиями, и чаще наблюдаются во время климатического кризиса. Например, такого, который мы наблюдаем последние десятилетия. Поэтому в новом исследовании ученые сосредоточились на изучении того, как изменения климата могут повлиять на арктические и субарктические регионы.

Ученые изучили недавние отчеты холодных регионов, таких как Финляндия, Канада и США. Данные свидетельствуют о том, что ущерб, который эти ледотрясения могут нанести планете и населению в этих регионах. Для этого исследователи разработали модель, которая позволила исследовать связь между тепловым стрессом и ледотрясениями.

Как звуча ледотрясения

Известно, что термическое напряжение связано с напряжением, которое создается любым изменением температуры материала, что вызывает его расширение и сжатие. Например, воздействие замерзающей воды на насыщенную почву.

В ходе исследования ученые использовали гидрологическую модель для расчета толщины снежного покрова, скорости таяния температуры почвы в разных глубинах, а затем рассмотрели то, что происходит при внезапном изменении температуры. Модель предсказывает, что быстрое снижение температуры может повлечь за собой термическое напряжение, достаточно сильное, чтобы разрушить комбинацию почвы и льда. Это в свою очередь приводит к толчкам и трещинам, которые ученые наблюдали после ледотрясений.

Так, в 2016 году в городе Оулу в Финляндии произошла целая серия ледотрясений: почти три десятка всего за 7 часов. При этом морозные землетрясения были такой силы, что повредили почву и фундаменты местных зданий.

Ученые использовали свою модель и выяснили, что ледотрясения были вызваны падением температуры на 17 градусов по Цельсию, когда температура резко опустилась с -12 до -29 градусов по Цельсию. Силы морозных землетрясений было достаточно, чтобы расколоть мерзлый грунт, тротуары и фундамент.

Исследователи считают, что понимание этих процессов и использование новой модели в дальнейшем позволит ученым предсказывать районы, которые могут быть затронуты ледотрясениями.

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