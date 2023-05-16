Эль-Ниньо "стучится в дверь": ученые предупреждают, что на Землю обрушатся рекордные волны тепла

Исследователи полагают, что остаток 2023 и 2024 годы нас ждут новые рекордные температуры.

Related video

С каждой неделей становится все более вероятным, что Эль-Ниньо уже "стучится в дверь". В последнем обновленном отчете NOAA говорится, что Ла-Нинья вскоре покинет нас, свидетельством тому повышение температуры поверхности океана выше среднего в тропической части Тихого океана. Эти данные, по сути, подтверждают предыдущие выводы Всемирной метеорологической организации (WMO), пишет IFLScience.

Кроме того, спутниковые снимки свидетельствуют о появлении "волн Кельвина" в Тихом океане, которые также являются доказательством того, что в океане назревают условия Эль-Ниньо.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Примерно каждые пару лет условия меняются от Эль-Ниньо ("теплой фазы") к Ла-Нинья ("фазе похолодания"). Эти колебания оказывают глобальное влияние на наш мир: от ветра, температуры и характера осадков до интенсивности сезонов ураганов и даже перераспределения рыбы в океане. Во время Эль-Ниньо ветры вдоль экватора ослабевают, теплая вода переносится на восток к западному побережью Америки, в результате чего на поверхность поднимается меньше холодной воды.

Исследователи отмечают, что глобальное влияние этого процесса на нашу планету чрезвычайно велико. По сути, более теплые воды заставляют тихоокеанский струйный поток передвигаться южнее и расширяться, в результате чего северные части США и Канады окутывает более сухая и теплая погода, а в южные штаты окутывают осадки.

Данные со спутника Sentinel-6 Michael Freilich от 24 апреля показывают относительно более высокие (показаны красным и белым) и более теплые океанские воды Фото: NASA

Известно, что с сентября 2020 года мы находились в разгаре продолжающихся явлений Ла-Нинья, однако теперь исследователи считают, что этому пришел конец. Данные свидетельствуют о том, что в 2023 году Эль-Ниньо вновь вступит в свои права.

Опасения заключаются в том, что условия Эль-Ниньо в ближайшие годы могут привести к повышению средних глобальных температур. Исследователи предупреждают, что если влияние Эль-Ниньо будет продолжительным и продлится в 2023 и 2024 годах, нас ждет череда беспрецедентных волн тепла, а средние температуры станут рекордными.

Согласно данным NOAA, мы уже наблюдаем рекордные средние температуры океана и воздуха, а вероятность того, что ситуация лишь усугубиться только растет. Это, вероятно, будет иметь важные экологические последствия.

Отметим, что чрезвычайно сложно предсказать, как будут развиваться события, однако, по словам научного сотрудника проекта Sentinel-6 Майкла Фрейлиха в Лаборатории реактивного движения NASA в Южной Калифорнии Джоша Уиллиса, ученые уже наблюдают за ситуацией, "затаив дыхание".

Ранее Фокус писал о том, что океан горячее, чем когда-либо за последние 100 000 лет: ученые рассказали, что будет дальше.