Ель-Ніньйо "стукає у двері": вчені попереджають, що на Землю обрушаться рекордні хвилі тепла

Дослідники вважають, що решту 2023 та 2024 рік на нас чекають нові рекордні температури.

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З кожним тижнем стає все більш імовірним, що Ель-Ніньйо вже "стукає у двері". В останньому оновленому звіті NOAA йдеться про те, що Ла-Нінья незабаром покине нас, про це свідчить підвищення температури поверхні океану вище середнього в тропічній частині Тихого океану. Ці дані, по суті, підтверджують попередні висновки Світової метеорологічної організації (WMO), пише IFLScience.

Крім того, супутникові знімки свідчать про появу "хвиль Кельвіна" у Тихому океані, які також є доказом того, що в океані назрівають умови Ель-Ніньйо.

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Приблизно кожні кілька років умови змінюються від Ель-Ніньйо ("теплої фази") до Ла-Нінья ("фази похолодання"). Ці коливання мають глобальний вплив на наш світ: від вітру, температури та характеру опадів до інтенсивності сезонів ураганів і навіть перерозподілу риби в океані. Під час Ель-Ніньйо вітри вздовж екватора слабшають, тепла вода переноситься на схід до західного узбережжя Америки, внаслідок чого на поверхню підіймається менше холодної води.

Дослідники зазначають, що глобальний вплив цього процесу на нашу планету є надзвичайно великим. По суті, тепліші води змушують тихоокеанський струменевий потік пересуватися південніше і розширюватися, внаслідок чого північні частини США та Канади огортає сухіша та тепліша погода, а південні штати огортають опади.

Дані із супутника Sentinel-6 Michael Freilich від 24 квітня показують відносно вищі (показані червоним та білим) та тепліші океанські води Фото: NASA

Відомо, що з вересня 2020 року ми знаходилися в розпалі явищ Ла-Нінья, що продовжуються, проте тепер дослідники вважають, що цьому настав кінець. Дані свідчать про те, що 2023 року Ель-Ніньйо знову вступить у свої права.

Побоювання полягають у тому, що умови Ель-Ніньйо найближчими роками можуть призвести до підвищення середніх глобальних температур. Дослідники попереджають, що якщо вплив Ель-Ніньйо буде тривалим і триватиме у 2023 та 2024 роках, на нас чекає низка безпрецедентних хвиль тепла, а середні температури стануть рекордними.

Згідно з даними NOAA, ми вже спостерігаємо рекордні середні температури океану та повітря, а ймовірність того, що ситуація лише погіршиться лише зростає. Це, ймовірно, матиме важливі екологічні наслідки.

Зазначимо, що надзвичайно складно передбачити, як розвиватимуться події, проте, за словами наукового співробітника проєкту Sentinel-6 Майкла Фрейліха у Лабораторії реактивного руху NASA у Південній Каліфорнії Джоша Вілліса, вчені вже спостерігають за ситуацією, затамувавши подих.

Раніше Фокус писав про те, що океан гарячіший, ніж будь-коли за останні 100 000 років: учені розповіли, що буде далі.