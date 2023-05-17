Летучие мыши способны спровоцировать новую пандемию в более чем 100 странах, – исследование

Новую пандемию способны спровоцировать летучие мыши, проживающие на территории более 9 миллионов квадратных километров на Земле из-за негативного влияния людей на среду их существования. Исследование Reuters показывает, что крупные города являются потенциальными локациями по распространению угрозы.

На территории 113 государств мира наблюдаются патогены, переносчиками которых являются летучие мыши. Риск новой пандемии повышает уничтожение диких территорий человеком. Журналисты Reuters опубликовали анализ данных об угрозах.

В течение тысяч лет летучие мыши скрывались на территории Южной Америки, Индии, Западной Африки. Оставаясь локализованными, они не представляли угрозы человечеству. Новый анализ показывает, что пандемия может возникнуть в связи с воздействием человека на среду этих животных. Журналисты агентства попытались спрогнозировать, где может возникнуть новая пандемия.

Общаясь с учеными, они узнали, что уничтожение диких территорий человеком повышает риск распространения вирусов. Анализ обнаружил, что глобальная экономическая система сталкивается с природой, а это угрожает здоровью людей, поскольку леса, где находятся в большом количестве летучие мыши, вырубаются, чтобы освободить место для ферм, дорог, шахт и других сооружений и зданий.

Давление на некогда отдаленные леса позволяет вирусам быстро распространяться. Они передаются между разными видами животных, а впоследствии и на людей. В качестве примера специалисты вспомнили вирус Nipah. В последние десятилетия он перевернулся от азиатских фруктовых летучих мышей к свиньям, а от свиней к людям. Недавно специалисты установили способность Nipah заражать людей непосредственно из-за контакта с жидкостями тела летучих мышей.

Основные выводы исследования:

новую пандемию способны спровоцировать летучие мыши, проживающие на территории более 9 миллионов квадратных километров на Земле;

зоны быстрой урбанизации, где люди проживают большими группами, увеличивает вероятность того, что вспышка болезни перерастет в глобальную пандемию;

Китай, Лаос, Индия и Бразилия в списке государств, где риск распространения вируса;

Катализатором вспышек является не поведение летучих мышей, как отмечают ученые, а поведение людей. Жажда получения ресурсов вытесняет дикие территории, провоцирующие пандемии;

распространяться и мутировать вирусам дает шанс давление на отдаленные леса;

человечество слишком быстро уничтожает жизненно важные среды обитания, прежде чем научное сообщество успевает их изучить;

правительства и корпорации всех государств, особенно тех, как в зоне риска, мало делают для оценки риска.

Напомним, ВОЗ официально объявила об окончании пандемии коронавируса. По словам главы организации Тедроса Гебреисуса, за прошедшие три года болезнь унесла не менее 20 миллионов жизней и погрузила людей со всего мира в бедность.