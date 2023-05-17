Следующая пандемия. Птичий грипп всерьез взялся за заражение млекопитающих

Наши пушистые питомцы, дикие звери и морские друзья оказались в смертельной хватке птичьего гриппа, что свидетельствует о тревожной тенденции, которая, по мнению экспертов, требует немедленного внимания.

В прошлом месяце канадская собака трагически погибла от H5N1, печально известного птичьего гриппа, в результате смертельного поворота судьбы после того, как съела дикого гуся. Этот случай не единичен, а является частью тревожной тенденции увеличения числа млекопитающих, заразившихся этим птичьим заболеванием в результате встречи с птицами, пишет The Guardian.

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Вспомните как выглядит дикая утка или же чайка. Все бы ничего, птица как птица, но вполне вероятно, что эти пернатые существа являются носителями вируса птичьего гриппа, несмотря на их внешне здоровое поведение. Еще один повод для паранойи? Домашние животные, хоть и редко, но могут заболеть, если съедят зараженную птицу, независимо от того, жива она или нет.

Если вернуться к ноябрю, уже сообщалось о закрытии домашних птиц в Британии, поскольку вирус птичьего гриппа успел проникнуть в сообщества диких птиц. Представьте себе, что одна больная птица стала причиной гибели сотни других – вот насколько заразен этот вирус. Когда зараженные дикие птицы оставляли свои "подарки" домашним птицам, наступал хаос. Птичий грипп с ошеломляющим показателем смертности почти в 100% среди большинства домашней птицы вызвал нехватку индеек и яиц на Рождество, так как ферма за фермой становились жертвами невидимого убийцы.

После ноября сигналы бедствия не прекратили появляться. В начале этого года в Перу трагически погибло более 3 000 морских львов и 50 000 диких птиц от птичьего гриппа. Оплакивалась гибель 700 каспийских тюленей, а дельфины в Великобритании и США также стали жертвами этого заболевания. Хотя обычно считается, что H5N1 не передается от млекопитающих к млекопитающим, эти многочисленные вспышки указывают на вероятность такой передачи. Однако эта теория все еще ожидает подтверждения с помощью генетического секвенирования. Более правдоподобным объяснением может быть участие этих животных в смертельном пиршестве зараженных птиц. Полная картина остается неуловимой.

Страх распространения вируса от млекопитающих к млекопитающим сохраняется. Недавнее канадское исследование показало смертельную эффективность, с которой H5N1 распространялся между хорьками. По словам профессора Ричарда Вебби, специалиста по птичьему гриппу, для того, чтобы вирус мог представлять подобную угрозу для человека, ему потребуется три значительных генетических изменения. На сегодняшний день вирус достиг только одного из этих изменений, что означает, что опасность для человека скорее умозрительная, чем непосредственная. Возникает вопрос: "Зачем готовиться к угрозе, которая может никогда не реализоваться?".

Для тех, кто стоит на страже глобального здравоохранения, эти признаки достаточно тревожны, чтобы действовать уже сейчас. Эксперты заявили, что государства должны быть готовы к худшему, чтобы, если вирус все-таки перекинется на людей в Перу, Китае или Британии, мы могли свести к минимуму потенциальную гибель людей. Помните, что птичий грипп может похвастаться ужасающим уровнем смертности в 50-60% среди людей, включая детей.

Четыре столпа готовности к инфекционным заболеваниям: наблюдение, тестирование, вакцины и противовирусные препараты. США уже превентивно нажали на педаль газа, как подтвердила профессор Ребекка Кац из Медицинского центра Джорджтаунского университета. Центры по контролю и профилактике заболеваний США разработали вакцину против вируса H5, которая может стать многообещающим средством защиты от H5N1.

Производители вакцины были привлечены к созданию запасов. Однако в этой истории есть один поворот. Большинство вакцин против гриппа создаются на основе куриных яиц, и если птичий грипп уничтожит поголовье кур, мы можем столкнуться с дефицитом яиц. Существует вакцина против H5N1, не основанная на яйцах, но она может произвести максимум 150 миллионов доз за полгода. Между тем, население нашей планеты приближается к 8 миллиардам.

Более того, утвержденные Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США противовирусные препараты против обычного гриппа могут быть эффективны против птичьего гриппа. Однако распределение этих доз по всему миру является логистическим кошмаром из-за их нехватки. Медицинские работники должны быть экипированы соответствующими средствами индивидуальной защиты для защиты от гриппа, а в больницах крайне важна быстрая диагностика.

Эти проблемы не являются непреодолимыми. При тщательном планировании, международном сотрудничестве, научном мастерстве и сильном руководстве мы сможем их преодолеть. Настоящее препятствие – это преодоление усталости после Ковида-19 и донесение фактов до общественности, которая стала скептически относиться к авторитетам. В такие времена роль главных врачей и независимых правительственных советников становится первостепенной.

В настоящее время правительства, похоже, больше инвестируют в ИИ (искусственный интеллект), чем в борьбу с птичьим гриппом. Однако угроза вируса реальна и требует немедленной и интенсивной подготовки.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.