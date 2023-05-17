Растет в каждой посадке. Найдено потенциальное противоядие от самого смертоносного гриба в мире

Обычный медицинский краситель, похоже, способен побороть смертельное воздействие печально известного гриба "бледной поганки", как показывают новые исследования.

В результате научного прорыва исследователи, возможно, обнаружили криптонит для одного из самых известных убийц в природе – гриба "бледная поганка". Их недавнее исследование показало, что краситель, обычно используемый в медицине, может эффективно свести на нет смертельное воздействие гриба на мышей. Поскольку этот краситель уже одобрен медициной, ученые с оптимизмом смотрят на его спасительный потенциал в мире людей в ближайшем будущем, пишет Gizmodo.

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Какими бы вкусными и полезными ни были многочисленные грибы, некоторые разновидности несут в себе опасный и порой смертельный секрет. Особенно в Китае, где любят собирать дикие грибы, эти грибы, вероятно, являются главными виновниками случаев пищевого отравления: за десять лет они стали причиной более 30 000 случаев и почти 800 смертей, как показало недавнее исследование. И это не только в Китае, в одних только США ежегодно происходят тысячи вызовов скорой помощи, связанных с отравлением грибами.

Бледная поганка (Amanita phalloides) – печально известный преступник, который считается палачом в более чем 90% смертельных случаев, связанных с грибами. Истинная опасность заключается в его обманчивом внешнем виде, который часто принимают за другие безобидные, съедобные грибы.

Осознав постоянную угрозу, китайские ученые приступили к поиску противоядия от смертоносной поганки. Они остановились на альфа-аманитине, основном токсине этого гриба. Несмотря на его печально известный статус, точная причина смертоносности альфа-аманитина остается загадкой для науки. Таким образом, исследователи использовали разнообразный инструментарий, включая передовую технологию CRISPR, инструмент редактирования генов, для выявления химических веществ, которые могут усилить токсичность альфа-аманитина.

Исчерпывающие поиски привели их к белку под названием STT3B. Затем они искали существующие препараты, которые могли бы повлиять на токсичный танец между STT3B и альфа-аманитином, и остановились на индоцианине зеленом (ИЦЗ). Чтобы проверить свою теорию на практике, они ввели ICG в клетки печени в лаборатории и самцам мышей, подвергшимся воздействию альфа-аманитина. ИЦЗ значительно снизил токсичность гриба. Например, если среди мышей, подвергшихся воздействию альфа-аманитина, только менее четверти выжили после месяца, то среди мышей, которым также вводили ИЦЗ, выжила половина.

"Это соединение имеет огромный потенциал в лечении отравлений грибами у людей и может стать первым в истории специфическим антидотом, направленным на конкретный белок", – поделился с прессой старший автор исследования Цяопин Ванг из китайского Университета Сунь Ятсена.

Хотя эти результаты требуют дальнейшего подтверждения, тот факт, что ИЦЗ уже широко используется в качестве медицинского красителя у людей, должен облегчить его тестирование в качестве потенциального средства против отравления смертельной поганкой. Исследователи также готовятся к проведению испытаний на людях в ближайшее время.

"Если этот препарат окажется таким же эффективным у людей, как и у мышей, он может стать спасительным средством", – заключил Ванг.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.