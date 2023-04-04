Самый ценный паразит в мире. Гриб, делающий из гусениц зомби, стоит дороже золота

К несчастью, для бабочки-призрака, этот паразит неравнодушен к ее личинкам, а потому похищает их тела и месяцами питается ими под землей, прежде чем отправить на поверхность и там убить.

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Природа нашей планеты может быть прекрасна, но также и чрезвычайно жестока. Чего только стоит этот паразитический грибок, который охотится на личинок бабочек-призраков, месяцами питается ими под землей, а затем отправляет на поверхность, пишет IFLScience.

Речь идет о гималайском гусеничном грибе (Ophiocordyceps sinensis), который также известен как самый ценный паразит в мире, или грибок, делающий из гусениц зомби. Известно, что паразит поселяется внутри личинок бабочек-призраков, которых он заражает летом, когда гусеницы еще находятся под землей. Далее он буквально похищает и порабощает их тела и медленно поедает своего хозяина следующие несколько месяцев, пока не отправляет зомби-гусениц на поверхность земли, где выкалывает плодовое тело из их головы и убивает их.

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Этот весьма смертоносный дуэт хорошо известен в Тибете и Китае, здесь он даже получил поэтичное название "зимний червь, летняя трава". Это связано с тем, что для людей на поверхности земли грибок выглядит как стебли растения, торчащие из земли. Однако местные уже давно научились идентифицировать этот грибок — всему виной его популярность и стоимость.

В Китае этот ценный паразит также получил название "мягкое золото", здесь за килограмм грибка можно получить от 20 до 40 тысяч долларов. Однако если вам попадется особо крупный экземпляр Ophiocordyceps sinensis, за него можно выручить даже 140 тысяч долларов. Отметим, что этот грибок не уникален в своей способности порабощать другие живые существа, однако нечто особенное в ем все же есть.

Так в 2013 году ученые изучили Ophiocordyceps sinensis и пришли к выводу, что он содержит около 30 биоактивных веществ, включая:

антиартериосклерозные свойства;

антидепрессивные свойства;

антиостеопорозные свойства;

фотозащита;

профилактика и лечение повреждений кишечника;

повышение выносливости;

улучшение памяти.

Отметим, что в традиционной медицине этого крайне дорогостоящего паразита используют вот уже последние 700 лет, а рынок этого грибка остается все таким же сильным как и прежде. Однако в последние годы сам гриб оказался под угрозой исчезновения — всему виной чрезмерная эксплуатация, деградация среды обитания и изменения климата.

Исследователи полагают, что дальнейшие изменения климата и глобальное потепление ставит существование самого ценного паразита в мире под угрозу. Дело в том, что исследования показывают, что он более продуктивен в более холодных условиях, предпочитая места обитания с вечной мерзлотой — по крайней мере часть года.

Ранее Фокус писал о том, что зомби-инфекция из сериала "Одни из нас" существует, но имеет некоторые отличия.