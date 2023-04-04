Найцінніший паразит у світі. Гриб, що перетворює гусінь на зомбі, коштує дорожче золота

На жаль, для метелика-привида, цей паразит небайдужий до її личинок, а тому викрадає їхні тіла і місяцями харчується ними під землею, перш ніж відправити на поверхню і там вбити.

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Природа нашої планети може бути прекрасною, але також і надзвичайно жорстокою. Наприклад, цей грибок-паразит, який полює на личинок метеликів-привидів, місяцями харчується ними під землею, а потім відправляє на поверхню, пише IFLScience.

Йдеться про гімалайський гусеничний гриб (Ophiocordyceps sinensis), який також відомий як найцінніший паразит у світі, або грибок, що робить з гусені зомбі. Відомо, що паразит поселяється всередині личинок метеликів-привидів, яких він заражає влітку, коли гусениці ще перебувають під землею. Далі він буквально викрадає і поневолює їх тіла і повільно поїдає свого господаря наступні кілька місяців, поки не відправляє зомбі-гусінь на поверхню землі, де виколює плодове тіло з їхньої голови та вбиває.

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Цей вельми смертоносний дует добре відомий у Тибеті та Китаї, тут він навіть отримав поетичну назву "зимовий черв'як, літня трава". Це пов'язано з тим, що для людей на поверхні землі грибок виглядає як стебла рослин, що стирчать із землі. Проте місцеві вже давно навчилися ідентифікувати цей грибок — причиною стала його популярність і вартість.

У Китаї цей цінний паразит також отримав назву "м'яке золото", тут за кілограм грибка можна отримати від 20 до 40 тисяч доларів. Однак якщо вам вдасться знайти особливо великий екземпляр Ophiocordyceps sinensis, за нього можна отримати навіть 140 тисяч доларів. Зазначимо, що цей грибок не унікальний у своїй здатності поневолювати інші живі істоти, проте щось особливе в ньому все ж таки є.

Так, у 2013 році вчені вивчили Ophiocordyceps sinensis і дійшли висновку, що він містить майже 30 біоактивних речовин, зокрема:

антиартеріосклерозні властивості;

антидепресивні властивості;

антиостеопорозні властивості;

фотозахист;

профілактика та лікування ушкоджень кишківника;

підвищення витривалості;

покращення пам'яті.

Зазначимо, що в традиційній медицині цього вкрай дорогого паразита використовують останні 700 років, а ринок продажу цього грибка залишається таким же сильним як і раніше. Однак останніми роками сам гриб опинився під загрозою зникнення — до цього призвела надмірна експлуатація, деградація довкілля та зміни клімату.

Дослідники вважають, що подальші зміни клімату та глобальне потепління ставить існування найціннішого паразита у світі під загрозу. Річ у тому, що дослідження показують, що він більш продуктивний у більш холодних умовах, обираючи для життя ділянки з вічною мерзлотою — принаймні частину року.

Раніше Фокус писав про те, що зомбі-інфекція із серіалу "Останні з нас" існує, але має деякі відмінності.