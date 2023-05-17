Гонят ветер почти со скоростью света: как черные дыры влияют на эволюцию галактик

Новое исследование подтвердило теорию о том, что мощные выбросы из огромных черных дыр влияют на процесс создания новых звезд в галактиках.

Некоторые галактики имеют активные ядра, то есть в их центре находятся сверхмассивные черные дыры, поглощающие окружающее вещество с такой огромной скоростью, что благодаря этому выделяется огромное количество излучения. Такие объекты называются квазарами и своим светом они перекрывают свет всех звезд в этих галактиках. Ученым было известно, что сверхмассивные черные дыры, питающие квазары, выпускают своеобразный "космический ветер", называемый сверхбыстрой утечкой. Считалось, что скорость движения этого "ветра" близка к скорости света. Теперь же ученые определили более точную скорость этих выбросов, а также выяснили, что они влияют на эволюцию галактик, в центрах которых находятся активные черные дыры, пишет ScinceAlert.

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Международная группа европейских ученых представила новое исследование в издании Astronomy & Astrophysics, в котором они описали свое новое открытие. С помощью космического рентгеновского телескопа XMM-Newton астрономы провели наблюдение за 22 галактиками, чтобы изучить их активные ядра, то есть сверхмассивные черные дыры и квазары, которые они образуют.

Новое исследование подтвердило теорию о том, что мощные выбросы из огромных черных дыр влияют на процесс создания новых звезд в галактиках Фото: ScienceAlert

Это исследование было направлено на то, чтобы получить больше информации о таком явлении, как сверхбыстрая утечка из черных дыр. Астрономы хотели выяснить, действительно ли эти выбросы влияют на образование новых звезд, а также какая их истинная скорость.

Подобный "космический ветер", выпускаемый черной дырой, является мощным потоком газа, пыли и излучения. Такой выброс появляется в результате процесса поглощения окружающего черную дыру вещества, которое нагревается до экстремально высоких температур во время движения вокруг черного монстра в центре активных галактик.

Ученые выяснили, что такие выбросы из черных дыр действительно влияют на эволюцию галактик и имеют важное значения для появления новых звезд. Также астрономы выяснили, что эти "космические ветры" летят далее в космос со скоростью, составляющей от 10% до 30% скорости света.

Астрономы выяснили, что эти "космические ветры" летят далее в космос со скоростью, составляющей от 10% до 30% скорости света Фото: ScienceAlert

Результаты исследования показывают, что между активной сверхмассивной черной дырой и ее родной галактикой существует взаимная связь, и они на самом деле влияют на эволюцию друг друга. Пока что ученые не док конца разобрались в этих взаимно полезных процессах, но надеются, что следующие наблюдения предоставят намного больше данных.

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