Самая сложная миссия в истории: в США хотят вернуть к работе мертвый космический телескоп

Космические силы США решили возвратить к жизни неработающего уже 3 года предшественника космического телескопа Уэбб.

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Космические силы США выделили грант на разработку уникальной миссии для возрождения отключенного в 2020 году инфракрасного космического телескопа Спитцер. Если его вернуть к работе, то это позволит получить новый взгляд на Вселенную в инфракрасном диапазоне, пишет Space.

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В Космических силах США решили возвратить к жизни инфракрасный космический телескоп Спитцер, который работал в космосе 17 лет — с 2003 по 2020 годы. Он исследовал Вселенную в инфракрасном диапазоне, так же как это сейчас делает и космический телескоп Уэбб. Собственно, NASA вывело его из эксплуатации, чтобы направить все усилия на запуск и начало работы нового телескопа.

Для разработки миссии по возвращению к работе телескопа Спитцер Космические силы США выделили первый грант в размере 250 тысяч долларов для компании Rhea Space Activity. Она будет работать над созданием проекта уникальной миссии вместе с компаниями Blue Sun Enterprises и Lockheed Martin, в сотрудничестве с учеными из Смитсоновской астрофизической обсерватория и Университета Джона Хопкинса.

В Космических силах США решили возвратить к жизни инфракрасный космический телескоп Спитцер, который работал в космосе 17 лет — с 2003 по 2020 годы Фото: NASA

По словам астрофизика Шона Асмена, руководителя Rhea Space Activity, миссия по возрождению телескопа Спитцер будет самой сложной роботизированной миссией в истории. Асмен считает, что проведение работ по восстановление работоспособности обсерватории будет намного сложнее, чем все 5 миссий вместе взятых, направленные на модернизацию и ремонт космического телескопа Хаббл. Эти работы проводились в период между 1993 и 2009 годами. Кстати, NASA рассматривает возможную новую модернизацию этой обсерватории.

Космический телескоп Хаббл Фото: NASA

Но телескоп Хаббл находится на расстоянии в 550 км от Земли, а "вышедший на пенсию" телескоп Спитцер — на расстоянии в примерно 300 млн км от нашей планеты (это два расстояния от Земли до Солнца). Обсерватории нужно было находится так далеко в космосе, чтобы ее приборы постоянно пребывали в охлажденном состоянии, иначе они бы не смогли наблюдать за космосом в инфракрасном диапазоне. Поэтому инфракрасный космический телескоп Уэбб, который является еще более технологически продвинутым, находится на расстоянии в 1,5 млн км от Земли.

Космический телескоп Уэбб Фото: NASA

Запущенный в 2003 году инфракрасный космический телескоп Спитцер позволил ученым заглянуть в далекий космос и обнаружить очень далекие объекты, не видимые другими телескопами.

Ученые считают, что несмотря на то, что Уэбб успешно выполняет свою научную миссию, телескоп Спитцер вел наблюдения за космосом на других длинах волн инфракрасного света. В добавок к этому он размещен в другом месте, чем работающая ныне инфракрасная обсерватория. Если телескоп Спитцер вернуть к работе, то это позволит получить дополнительные уникальные данные о далеком космосе.

Согласно первоначальному проекту компании Rhea Space Activity, к неработающему телескопу будет отправлен автономный космический корабль в 2026 году. Он сможет провести необходимые манипуляции по запуску телескопа, а затем останется летать рядом с обсерваторией и будет выполнять функцию высокоскоростного ретранслятора данных, полученных телескопом Спитцер, на Землю.

Ранее Фокус уже писал о том, что космический телескоп Хаббл возможно прекратит свою работу в ближайшем будущем из-за того, что он постепенно сходит со своей орбиты. Но компании из США предложили NASA помочь обсерватории вернуться на место и продолжить свои наблюдения, несмотря на то что Хаббл уже 33 года работает в космосе.

Также Фокус писал о том, что "суперзвезды" дали ответ астрономам на одну из загадок Млечного Пути. Ученые выяснили, что за созданием странных звездных скоплений в нашей галактике стоят сверхмассивные звезды.