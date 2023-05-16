Новое открытие: "суперзвезды" дали ответ астрономам на одну из загадок Млечного Пути
Ученые выяснили, что за созданием странных звездных скоплений в нашей галактике стоят "суперзвезды".
С помощью космического телескопа Уэбб астрономы сделали важное открытие. Им удалось выяснить, каким образом появились странные скопления из миллионов звезд в Млечном Пути, пишет Forbes.
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Одна из загадок нашей галактики, да и вообще любой другой галактики во Вселенной, состоит в том, что астрономы не до конца понимают, как именно появились такие необычные группы из миллионов звезд, называемые шаровыми звездными скоплениями. Считается, что эти объекты, состоящие из плотно расположенных в пространстве звезд, являются самыми огромными по массе и самыми старыми звездными скоплениями в космосе.
Если смотреть на многие шаровые звездные скопления с Земли, то кажется, что все они расположены компактно в центре нашей галактики Млечный Путь. Сейчас астрономам известно о существовании 177 шаровых звездных скоплений, но многие вопросы, которые касаются этих огромным объектов, остаются без ответа. Какова природа этих звездных скоплений? Как они появились? И самое главное: почему в этих плотных группах из миллионов звезд последние значительно отличаются по составу, ведь они должны были появиться из одного облака из газа и пыли?
Многие десятилетия астрономы пытаются найти ответы на эти очень важные вопросы и теперь им, кажется это удалось сделать с помощью космического телескопа Уэбб. Ученые считают, что эти шаровые скопления могли создать сверхмассивные древние звезды.
В исследовании, опубликованном в журнале Astronomy and Astrophysics, сказано, что астрономам удалось обнаружить впервые химический след сверхмассивных звезд в шаровых звездных скоплениях, которые существовали уже через 440 млн лет после Большого взрыва. По словам ученых, древние "суперзвезды" имели массу, которая была больше массы Солнца в 5-10 тысяч раз. При этом температура в их ядре была выше в 5 раз, чем в ядре Солнца.
Найти химические остатки таких сверхмассивных звезд очень сложно, ведь они исчезли очень быстро по космическим меркам. Но шаровые звездные скопления существуют, а потому их изучение дает возможность разгадать их природу, говорят ученые.
Авторы исследования указывают на то, что известным шаровым звездным скоплениям от 10 до 13 млрд лет, что есть они появились в ранней Вселенной. В то же время самые древние звезды могли прожить максимум 2 млн лет прежде, чем взорвались сверхновой. По словам ученых, поэтому они очень рано исчезли из наблюдаемых в настоящее время звездных скоплений, оставив лишь свои химические следы.
Новое открытие астрономы сделали благодаря наблюдению с помощью телескопа Уэбб одной из самых далеких и самых древних известных галактик под названием GN-z11. Считается, что она появилась примерно 13,4 млрд лет назад и телескоп поймал исходящий от нее свет, когда галактике было всего несколько десятков миллионов лет.
Анализ этого света показал очень высокое содержание азота, что, по мнению авторов исследования, можно объяснить только тем, что произошло сгорание водорода при экстремально высоких температурах.
В галактике GN-z11 звезды расположены очень плотно друг к другу, а это значит, что шаровые звездные скопления формировались внутри этой галактики еще в то время, когда сверхмассивные звезды все еще существовали, считают ученые.
Теперь астрономы хотят продолжить изучение других шаровых звездных скоплений в очень далеких галактиках, чтобы подтвердить свою теорию.
Как уже писал Фокус, в ночном небе Земли появится яркая голубая точка и она находится в 240 трлн км от нас. Яркая синяя точка на ночном небе, которую можно увидеть невооруженным глазом до конца мая, является одной из пяти самых ярких звезд, видимых с нашей планеты.