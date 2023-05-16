В ночном небе Земли появится яркая голубая точка: она находится в 240 трлн км от нас

Яркая синяя точка на ночном небе, которую можно увидеть невооруженным глазом до конца мая, является одной из пяти самых ярких звезд, видимых с нашей планеты.

Related video

Расположенная на расстоянии в 25 световых лет от Земли, а это примерно 240 трлн км, звезда под названием Вега до конца мая будет хорошо видна в Северном полушарии планеты, пишет Daily Mail. Это значит, что невооруженным глазом ее смогут увидеть и жители Украины.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Вега является самой яркой звездой в созвездии Лиры. Также это пятая по яркости звезда, видимая в ночном небе на Земле. Масса этой звезды более, чем в 2 тысяч раз больше массы Солнца, а по размеру она почти в 3 тысячи раз больше нашей звезды. Возраст Веги астрономы оценивают в 450 млн лет, то есть она в 10 раз моложе Солнца.

Яркая синяя точка на ночном небе, которую можно увидеть невооруженным глазом до конца мая, является одной из пяти самых ярких звезд, видимых с нашей планеты Фото: Daily Mail

На небе Вега видна в виде очень яркой синей точки и обычно ее можно наблюдать в течение нескольких часов каждую ночь летом. Но часто эта звезда скрывается за линией горизонта, что усложняет наблюдение за ней.

Вега является самой яркой звездой в созвездии Лиры Фото: EarthSky

По словам ученых, до конца мая даже при самом ярком лунном свете Вега все же будет видна в Северном полушарии на несколько часов, когда она будет находиться над горизонтом. Наблюдать за ней лучше всего сразу после заката Солнца, либо же незадолго до его восхода. Именно до конца месяца увидеть одну из ярчайших звезд на небе можно невооруженным глазом.

Звезда Вега на изображении, сделанном космическим телескопом "Спитцер"" Фото: NASA

Звезда Вега стала популярной после выхода фантастического фильма "Контакт" в 1997 году с актрисой Джоди Фостер в главной роли. По сюжету именно с одной из планет, расположенных возле Веги был отправлен сигнал на Землю от внеземной цивилизации.

Еще Вега известна тем, что входит в состав такого астеризма, как летне-осенний треугольник. Летом и осенью жители Северного полушария Земли могут увидеть в ночном небе расположенные в виде треугольника три звезды: собственно, это Вега, Денеб (главная звезда созвездия Лебедя) и Альтаир (главная звезда созвездия Орла).

Летне-осенний треугольник Фото: Wikipedia

Учитывая молодой возраст звезды, астрономы наблюдают за ней и окружающим ее космосом, чтобы понять, как формируются звездные системы.

Фотография летне-осеннего треугольника, сделанная космическим телескопом Хаббл Фото: NASA

Например, 10 лет назад, ученые обнаружили вокруг Веги пояс астероидов, похожий на пояс астероидов в нашей Солнечной системе. Так сказать, наш пояс астероидов удерживается гравитацией каменистых планет, например, Марса, и газовых гигантов, то есть Юпитера и Сатурна. Это значит, что вокруг Веги могут потенциально вращаться и каменистые планеты, и похожие на Землю и похожие на Юпитер планеты.

Пока что астрономы не обнаружили ни одной планеты возле Веги, но такой же пояс астероидов ученые нашли и возле еще одной известной звезды – Фомальгаут. Исследования показывают, что здесь может находится не одна, а несколько планет. Кстати, об этом исследовании Фокус уже подробно писал.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили воду на очень редкой комете, расположенной в главном поясе астероидов. Также ученые сделали еще одно неожиданное открытие.

Напоминаем, что в прошлом году космический аппарат DART сделал снимок звезды Вега, когда летел на столкновение с околоземным астероидом.