Космический телескоп Хаббл падает: две компании из США знают, как его спасти

NASA еще должно одобрить спасательную операцию в космосе, которую предложили две частные компании.

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Две частные компании из США, Momentus и Astroscale, которые специализируются на создании космической инфраструктуры и уборке космического мусора, предложили NASA свои услуги по спасению телескопа Хаббл от падения. Еще неизвестно согласится ли NASA, но данная миссия может продлить жизнь 33-летней обсерватории еще на многие годы, пишет The Register.

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Когда речь идет о спасательных миссиях в космосе, то сразу вспоминается знаменитый фильм-катастрофа "Армагеддон" и не менее известный саундтрек из этого фильмы, исполненный группой Aerosmith. Если герои фильма спасали Землю от летящего астероида, то теперь пришло время спасать стареющий космический телескоп Хаббл от падения. И это не фильм, это реальность.

Космический телескоп Хаббл работает на околоземной орбите на высоте в примерно 545 км с 1990 года. Первая миссия по его обслуживанию и модернизации (а всего их было 5) была отправлена в 1993 году, последняя – в 2009-м. Тогда астронавты на космических кораблях летали к обсерватории и проводили все необходимые ремонтные работы, чтобы продлить жизнь Хаббла. В результате вот уже 33 года телескоп предоставляет важные научные данные о космосе.

Но в NASA заявили, что космический телескоп постепенно снижается и уже через 10 лет может упасть в атмосферу Земли, где возможно полностью сгорит. Например, согласно расчетам, уже через 2 года телескоп Хаббл будет летать на высоте в 500 км.

Космический телескоп постепенно снижается и уже через 10 лет может упасть в атмосферу Земли Фото: NASA

В NASA считают, что продлить жизнь телескопу возможно, но тратить на это деньги космическое агентство не хочет. Поэтому оно обратилось к частным компаниям с предложением помочь бесплатно поднять телескоп как минимум на 50 км. Взамен NASA предоставит технические консультации.

На этот призыв откликнулись две частные американские компании, Momentus и Astroscale, которые заявили, что могут это сделать и даже уберут космический мусор, который летает рядом с обсерваторией и может ее повредить.

Вместо того, чтобы отправлять к Хабблу пилотируемую миссию, две компании предлагают отправить в космос беспилотный космический корабль. Он оснащен необходимыми манипуляторами для того, чтобы захватить обсерваторию и переместить ее с помощью свих двигателей на более высокую орбиту. Также этот корабль займется уборкой космического мусора. Представители обеих компаний считают, что космический телескоп еще может продолжать свою работу многие годы, но для этого ему нужно перейти на более высокую орбиту.

Вместо того, чтобы отправлять к Хабблу пилотируемую миссию, две компании предлагают отправить в космос беспилотный космический корабль Фото: NASA

Известно, что компания SpaceX также предложила свои услуги по перемещению Хаббла. Об этой миссии Фокус уже писал.

Но NASA хранит в тайне информацию о всех остальных компаниях, которые предложили свои услуги по спасению телескопа. Собственно, только благодаря сообщениям Momentus и Astroscale, стало известно об их участии в возможной спасательной миссии.

Почему возможной? Потому, что NASA может отказаться от всех предложенных проектов по спасению телескопа из-за того, что решит, что Хаббл уже исчерпал свой ресурс и ему пора уйти на покой.

Не смотря на свой возраст космический телескоп Хаббл продолжает делать качественные изображения космоса, которые помогают ученым раскрывать тайны Вселенной. Например, недавно телескоп сделал изображение двух галактик, которые находятся в стадии превращения в одну большую галактику. Но, самое главное, как уже писал Фокус, у этих галактик есть один важный общий секрет.