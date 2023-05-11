Космічний телескоп Габбл падає: дві компанії зі США знають, як його врятувати

NASA ще має схвалити рятувальну операцію у космосі, яку запропонували дві приватні компанії.

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Дві приватні компанії зі США, Momentus та Astroscale, які спеціалізуються на створенні космічної інфраструктури та прибиранні космічного сміття, запропонували NASA свої послуги з урятування телескопа Габбл від падіння. Ще невідомо чи погодиться NASA, але ця місія може продовжити життя 33-річної обсерваторії на ще багато років, пише The Register.

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Коли йдеться про рятувальні місії в космосі, то відразу згадується знаменитий фільм-катастрофа "Армагеддон" і не менш відомий саундтрек із цього фільму, виконаний гуртом Aerosmith. Якщо герої фільму рятували Землю від астероїда, що летить, то тепер настав час рятувати старіючий космічний телескоп Габбл від падіння. І це не фільм, це реальність.

Космічний телескоп Габбл працює на навколоземній орбіті на висоті приблизно 545 км з 1990 року. Першу місію з його обслуговування та модернізації (а всього їх було 5) було відправлено у 1993 році, останню – у 2009-му. Тоді астронавти на космічних кораблях літали до обсерваторії та проводили всі необхідні ремонтні роботи, щоби продовжити життя Габбла. В результаті ось уже 33 роки телескоп надає важливі наукові дані про космос.

Але в NASA заявили, що космічний телескоп поступово знижується і вже за 10 років може впасти в атмосферу Землі, де можливо повністю згорить. Наприклад, згідно з розрахунками, вже через 2 роки телескоп Габбл літатиме на висоті 500 км.

Космічний телескоп поступово знижується і вже за 10 років може впасти в атмосферу Землі Фото: NASA

У NASA вважають, що продовжити життя телескопу можливо, але витрачати гроші космічне агентство не хоче. Тому воно звернулося до приватних компаній із пропозицією допомогти безкоштовно підняти телескоп як мінімум на 50 км. Натомість NASA надасть технічні консультації.

На цей заклик відгукнулися дві приватні американські компанії, Momentus і Astroscale, які заявили, що можуть це зробити і навіть приберуть космічне сміття, яке літає поряд з обсерваторією і може її пошкодити.

Замість того, щоб відправляти до Габбла пілотовану місію, дві компанії пропонують відправити в космос безпілотний космічний корабель. Він оснащений необхідними маніпуляторами для того, щоб захопити обсерваторію та перемістити її за допомогою своїх двигунів на вищу орбіту. Також цей корабель займеться збиранням космічного сміття. Представники обох компаній вважають, що космічний телескоп може продовжувати свою роботу багато років, але для цього йому потрібно перейти на вищу орбіту.

Замість того, щоб відправляти до Габбла пілотовану місію, дві компанії пропонують відправити в космос безпілотний космічний корабель. Фото: NASA

Відомо, що компанія SpaceX також запропонувала свої послуги з переміщення Габбла. Про цю місію Фокус вже писав.

Але NASA зберігає в таємниці інформацію про решту компаній, які запропонували свої послуги з порятунку телескопа. Власне, тільки завдяки повідомленням Momentus та Astroscale стало відомо про їхню участь у можливій рятувальній місії.

Чому можливій? Тому що NASA може відмовитися від усіх запропонованих проектів з порятунку телескопа через те, що вирішить, що Габбл вже вичерпав свій ресурс і йому настав час піти на спокій.

Незважаючи на свій вік, космічний телескоп Габбл продовжує робити якісні зображення космосу, які допомагають вченим розкривати таємниці Всесвіту. Наприклад, нещодавно телескоп зробив зображення двох галактик, які перебувають у стадії перетворення на одну велику галактику. Але найголовніше, як вже писав Фокус, у цих галактик є один важливий загальний секрет.