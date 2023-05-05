Гравитационный танец. Телескоп Хаббл сделал снимок необычных галактик с секретом (фото)

Обе галактики сейчас находятся в стадии слияния, но свет их очень активных ядер, как обычно бывает в таких случаях, не затмевает свет остальной части галактики.

Related video

На новом изображении космического телескопа Хаббл видно две очень далекие галактик, которые кружат в своеобразном "гравитационном танце". Дело в том, что обе галактики находятся в процессе слияния и гравитация каждой из них оказала значительное влияние на форму этих объектов. Кстати, это особенные галактики, которые составляют только 10% из всех известных галактик, пишет Inverse.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

На новом снимке телескопа Хаббл показаны две галактики, расположенные на расстоянии в почти 500 млн световых лет от нас. На заднем плане также можно различить и другие более далекие галактики разной формы.

Пара галактик находится в таком тесном гравитационном "сотрудничестве", что они уже начали обмениваться потоками межзвездного газа и даже самыми звездами. Это происходит из-за того, что галактики, которые имеют общее название AM 1214-255 находятся в процессе слияния и превращения в одну более крупную галактику. На самом деле это две спиральные галактики, хотя на первый взгляд они не выглядят таковыми. Их форма изменилась, а спиральные рукава растянулись из-за действия взаимной гравитации друг на друга.

На новом снимке телескопа Хаббл показаны две галактики, расположенные на расстоянии в почти 500 млн световых лет от нас Фото: NASA

В то же время обе галактики имеют общую очень важную особенность – это галактики с активными ядрами. То есть, в центре этих галактик находятся сверхмассивные черные дыры, и они поглощаю вещество с настолько огромной скоростью, что все это вещество до попадания в черную дыру кружит вокруг нее и нагревается до очень высоких температур. В результате этот диск вокруг черной дыры становится более горячим, чем даже ядро Солнца (а это миллионы градусов Цельсия), и происходит выделение огромного количества света. Это количество эквивалентно одновременному свечению миллиардов звезд. Таким образом появляется самый яркий объект во Вселенной, называемый квазаром. В основном квазары затмевают своим светом все звезды в галактике и сами галактики не видны. Но не в этом случае.

В двух галактиках, составляющих объект AM 1214-255, активное ядро не затмевает своим светом остальную их часть, поэтому телескоп Хаббл смог сделать подробный снимок структур обеих галактик. В том числе он смог даже увидеть регионы в этих галактиках, где продолжается формирование новых звезд.

Итак, почему же центральный свет двух галактик не затмевает собой свет всех их звезд? Дело в том, что эти вливающиеся в одну галактики являются представителями такого типа объектов, как сейфертовские галактики. А таких объектов в известной ученым Вселенной существует всего 10% от общего количества галактик.

Ранее Фокус писал о том, что с помощью космического телескопа Хаббл астрономы смогли изучить последствия мощнейшего космического взрыва в очень далекой галактике.

Также Фокус писал об одной галактике, которая имеет настолько разные особенности, что ее сложно отнести к тому или иному одному типу таких объектов.