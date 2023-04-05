Телескоп Хаббл увидел последствия мощнейшего космического взрыва в далекой галактике (видео)

В галактике на расстоянии в 30 млн световых лет от нас произошел взрыв огромной звезды.

Related video

Космический телескоп Хаббл прислал на Землю новое изображение галактики под названием UGC 2890, расположенной на расстоянии в 30 млн световых лет от нас. Эта спиральная галактика похожа на наш Млечный Путь и 14 лет назад астрономы увидели здесь взрыв сверхновой. Последствия этого взрыва запечатлела космическая обсерватория, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Согласно сообщению NASA, космический телескоп Хаббл сделал небольшой перерыв в своих текущих научных наблюдениях за космосом и запечатлел далекую спиральную галактику UGC 2890. Эта галактика имеет те же структурные особенности, что и наш Млечный Путь.

По словам ученых, еще в 2009 году в этой галактике взорвалась сверхновой огромная звезда, которая была по массе в 11-15 раз больше Солнца. Тогда астрономы описывали это событие, как впечатляющий космический взрыв. Собственно взрыв сверхновой таковым и является, ведь во время этого события выделяется огромное количество энергии, а сама бывшая звезда становится невероятно яркой. Ученые определили, что это было одной из самых ярких известных взрывов сверхновой.

Звезды взрываются в конце своей жизни, когда в их ядрах прекращается термоядерная реакция, с помощью которой существует звезда. И в этом нет ничего необычного.

Космический телескоп Хаббл прислал на Землю новое изображение галактики под названием UGC 2890, расположенной на расстоянии в 30 млн световых лет от нас. Эта спиральная галактика похожа на наш Млечный Путь и 14 лет назад астрономы увидели здесь взрыв сверхновой. Последствия этого взрыва запечатлела космическая обсерватория Фото: NASA

Что же касается самого определения времени взрыва звезды, то конечно же она не взорвалась 14 лет назад, ведь свет от взрыва преодолел огромное расстояние, а потому ученые смогли увидеть, что произошло в далекой галактике 30 млн лет назад.

В 2009 году астрономы на протяжении полугода изучали эту сверхновую, но в этом году телескоп Хаббл изучил последствия масштабного космического взрыва.

Чтобы сделать это изображение, Хаббл использовал свою мощную камеру Advanced Camera for Surveys, которая может видеть объекты из далекого космоса в широком диапазоне длин волн света: от ультрафиолетового до ближнего инфракрасного. На новом изображении видно, что галактика UGC 2890 имеет синий цвет с нитями темно-красной пыли, которые ее пронизывают повсюду. Также в галактике видны ее самые яркие звезды.

Ученые из NASA сейчас изучают область космоса, которая окружает умершую звезду. Они предполагают, что взрыв сверхновой привел к выбросу в космос такого количества вещества, которое сопоставимо с 8-12 массами Солнца. Ученые хотят выяснить возраст и массу звезд, которые находятся рядом с данным регионом галактики UGC 2890. Таким образом астрономы хотят выяснить, какие огромные звезды также вскоре взорвутся сверхновыми.

Фокус уже писал о том, что телескоп Хаббл сделал снимок очень необычной спиральной галактики, которую по факту однозначно отнести к данному типу объектов нельзя.

Также Фокус писал о том, что телескоп Хаббл сфотографировал галактику- "медузу" с яркими "щупальцами". Эта спиральная галактика похожа на медузу, которая имеет "щупальца" из газа, где происходит образование новых звезд.

Что касается других важных событий в астрономии, то как уже писал Фокус, ученые создали самую полную карту вулканов Венеры. Оказалось, что их в 50 раз больше, чем считалось.