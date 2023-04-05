Создана самая подробная карта вулканов Венеры: их десятки тысяч, но ни одного на южном полюсе (фото)

Оказалось, что в районе южного полюса Венеры вулканов нет. Почему так, пока остается загадкой.

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Американские ученые использовали архивные снимки космического аппарата "Магеллан", который изучал Венеру еще 30 лет назад, чтобы создать самую полную карту вулканов на этой планете. На сегодняшний день известно, что их 85 тысяч, но это еще не все вулканы, которые могут быть Венере, пишет Space.

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Ученые из Университета Вашингтона в Сент-Луисе, штат Миссури, США, создали самую полную карту венерианских вулканов. По их словам это самая полная карта вулканов среди всех миров Солнечной системы. Ведь даже на Земле еще обнаружены не все вулканы, многие из которых скрываются на дне океанов.

Американские ученые использовали архивные снимки космического аппарата "Магеллан", который изучал Венеру еще 30 лет назад, чтобы создать самую полную карту вулканов на этой планете. На сегодняшний день известно, что их 85 тысяч, но это еще не все вулканы, которые могут быть Венере Фото: space.com

По словам Пола Бирна, одного из авторов новой карты, на Венере находится 85 тысяч вулканов, но скорее всего их больше. Многие годы ученые считали, что действующих вулканов на этой раскаленной планете уже нет. И это несмотря на то, что на Венере больше вулканов, чем на любой другой планете Солнечной системы.

Но недавно, как уже писал Фокус, ученые выяснили, что на Венере все-таки продолжается вулканическая активность. Этот факт снова возродил интерес ученых к поиску новых действующих вулканов на Венере.

По словам Бирна, новая карта венерианских вулканов поможет в дальнейших поисках признаков недавней геологической активности на этой планете. Ученые считают, что новый каталог вулканов на Венере поможет получить больше информации о том, они формируются, как эволюционируют и как они распространены по поверхности.

Sapas Mons, большой вулкан на Венере, имеет диаметр около 400 км Фото: NASA

Архивные данные космического аппарата "Магеллан" помогли ученым в их работе по созданию самого полного каталога вулканов на Венере. Хотя эти данные были собраны еще в начале 90-х годов прошлого века.

Во время составления карты ученые разделили все известные вулканы на Венере на 3 группы по размеру:

Небольшие вулканы, до 5 км в диаметре;

Средние вулканы, от 5 до 100 км в диаметре;

Большие вулканы, от 100 км в диаметре.

Оказалось, что на Венере больше всего небольших вулканов, и мало больших вулканов. Если первые распространены по всей поверхности планеты, то вторые сгруппированы рядом с экватором Венеры.

Маленькие вулканы на поверхности Венеры Фото: NASA

Также ученые выяснили, что на этой планете вулканы в основном либо маленькие, либо очень большие. Вулканов среднего размера здесь очень мало. Последние сгруппированы в восточном полушарии планеты.

Еще ученые обнаружили интересную особенность на Венере. Оказалось, что рядом с южным полюсом планеты вообще нет вулканов. Почему так произошло, ученые пока не знают.

По словам Бирна, на новую карту нанесено в 50 раз больше вулканов, чем предполагали ученые раньше о количестве этих образований на планете.

Авторы нового каталога надеются, что будущие миссии к Венере смогут обнаружить еще больше вулканов, особенно очень маленьких. В частности, речь идет о космическом аппарате VERITAS, который должен был отправится к Венере уже в 2028 году. Но, как уже писал Фокус, старт этой миссии NASA перенесло на, возможно, 2031 год. Пока что точной даты запуска нет.

"Мы уже многое знаем о Венере, но еще больше мы о ней знаем. Нужно обязательно спуститься в ее густые облака и попасть на раскаленную поверхность. Тогда мы получим ответы на огромное количество интересующих нас вопросов", — говорит Бирн.