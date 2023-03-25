Телескоп Хаббл запечатлел галактическую "медузу" с яркими "щупальцами": что это (фото)

Из-за явного внешнего сходства с земным морским существом, астрономы назвали далекую галактику "галактикой-медузой".

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Космический телескоп Хаббл во время очередных наблюдений за космосом смог запечатлеть галактику, которая имеет необычную форму. Эта спиральная галактика похожа на медузу, которая имеет "щупальца" из газа, где происходит образование новых звезд, пишет Space.

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Из-за явного внешнего сходства с земным морским существом, астрономы назвали далекую галактику JW100 "галактикой-медузой". Она находится на расстоянии в более чем 800 млн световых лет от Земли в созвездии Пегаса.

На самом деле это спиральная галактика, но на изображении видны яркие потоки газа, в котором происходит образование новых звезд, и они как-бы свисают с галактического диска, словно щупальца медузы. Такие "галактики-медузы" не являются чем-то необычным и их достаточно много в известной нам Вселенной. По словам ученых, такие "шупальца" у данного типа галактик появляются в результате столкновения галактик с диффузным газом, который пронизывает галактические скопления, в которых они находятся.

Когда галактики проходят через этот разреженный газ, он действует как встречный ветер, и уносит газ и пыль из галактики. При этом создаются такие потоки звездообразующего газа, которые видны на изображении галактики JW100. Что касается ярких пятен, которые окружаю данный космический объект, то они являются другими галактиками в этом галактическом скоплении.

Космический телескоп Хаббл во время очередных наблюдений за космосом смог запечатлеть галактику, которая имеет необычную форму. Эта спиральная галактика похожа на медузу, которая имеет "щупальца" из газа, где происходит образование новых звезд Фото: ESA

Космический телескоп Хаббл сделал снимок галактики JW100 с ребра, и на изображении видно центральную выпуклость галактики, которая называется балдж, наполненную большим количеством звезд, а также ее яркие спиральные рукава.

Галактику JW100 окружают эллиптические галактики и самой большой из них является IC 5338, которую можно увидеть в верхней части изображения в виде яркого рассеянного светового пятна. Кстати, эта галактика имеет сразу два ядра и, по словам ученых, в этом нет ничего необычного.

Считается, что такой тип галактик эволюционирует и увеличивается в размерах за счет более мелких галактик, которые поглощает более крупный сосед. Но для того, чтобы ядра галактик слились воедино требуется очень много времени, а потому такие галактики имеют два ядра. На краях очень яркой галактики IC 5338 можно увидеть выделяющиеся точки света, которые являются звездными шаровыми скоплениями.

Что касается галактики JW100, то цель ученых состояла в изучении процесса образования новых звезд в "щупальцах" этой "галактики-медузы". Таким образом астрономы хотят понять, как происходит процесс звезообразования в очень далеких регионах космоса.

Как уже писал Фокус, ученые сделали неожиданное открытие. Они выяснили, что черные дыры окружает таинственная невидимая материя. Речь идет о темной материи, которую невозможно увидеть и новое исследование подтверждает ее наличие, а также то, что черные дыры могут поглощать эту материю.

Также Фокус писал о том, что космический телескоп Хаббл сделал снимок крошечной карликовой галактики UGCA 307, которая имеет неопределенную структуру.

Напоминаем, что новые снимки телескопа Хаббл Юпитера и Урана предоставили ученым новые интригующие данные, как уже писал Фокус.