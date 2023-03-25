Телескоп Габбл сфотографував галактичну "медузу" з яскравими "щупальцями": що це (фото)

Через явну зовнішню схожість із земною морською істотою, астрономи назвали далеку галактику "галактикою-медузою".

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Космічний телескоп Габбл під час чергових спостережень за космосом зміг сфотографувати галактику, яка має незвичайну форму. Ця спіральна галактика схожа на медузу, яка має "щупальця" з газу, де відбувається утворення нових зірок, пише Space.

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Через явну зовнішню схожість із земною морською істотою, астрономи назвали далеку галактику JW100 "галактикою-медузою". Вона розташована на відстані в більш ніж 800 млн світлових років від Землі в сузір'ї Пегаса.

Насправді це спіральна галактика, але на зображенні видно яскраві потоки газу, в якому відбувається утворення нових зірок, і вони наче звисають із галактичного диска, немов щупальця медузи. Такі "галактики-медузи" не є чимось незвичайним і їх досить багато у відомому нам Всесвіті. За словами вчених, такі "шупальця" у даного типу галактик з'являються в результаті зіткнення галактик з дифузним газом, який пронизує галактичні скупчення, в яких вони знаходяться.

Коли галактики проходять через цей розріджений газ, він діє як зустрічний вітер, і забирає газ та пил з галактики. При цьому створюються такі потоки зіркоутворюючого газу, які видно на зображенні галактики JW100. Що стосується яскравих плям, які оточують цей космічний об'єкт, то вони є іншими галактиками в цьому галактичному скупченні.

Космічний телескоп Габбл під час чергових спостережень за космосом зміг сфотографувати галактику, яка має незвичайну форму. Ця спіральна галактика схожа на медузу, яка має "щупальця" з газу, де відбувається утворення нових зірок Фото: ледники

Космічний телескоп Габбл зробив знімок галактики JW100 з ребра, і на зображенні видно центральну опуклість галактики, яка називається балдж, наповнену великою кількістю зірок, а також її яскраві спіральні рукави.

Галактику JW100 оточують еліптичні галактики і найбільшою з них є IC 5338, яку можна побачити у верхній частині зображення у вигляді яскравої розсіяної світлової плями. До речі, ця галактика має одразу два ядра і, за словами вчених, у цьому немає нічого незвичайного.

Вважається, що такий тип галактик еволюціонує і збільшується в розмірах за рахунок дрібніших галактик, які поглинає більший сусід. Але для того, щоб ядра галактик злилися воєдино, потрібно дуже багато часу, а тому такі галактики мають два ядра. На краях дуже яскравої галактики IC 5338 можна побачити точки світла, що виділяються, які є зоряними кульовими скупченнями.

Що стосується галактики JW100, то мета вчених полягала у вивченні процесу утворення нових зірок у "щупальцях" цієї "галактики-медузи". Таким чином астрономи хочуть зрозуміти, як відбувається процес зіркоутворення в дуже далеких регіонах космосу.

Як уже писав Фокус, вчені зробили несподіване відкриття. Вони з'ясували, що чорні дірки оточує таємнича невидима матерія. Йдеться про темну матерію, яку неможливо побачити, і нове дослідження підтверджує її наявність, а також те, що чорні дірки можуть поглинати цю матерію.

Також Фокус писав про те, що космічний телескоп Габл зробив знімок крихітної карликової галактики UGCA 307, яка має невизначену структуру.

Нагадуємо, що нові знімки телескопа Габбл Юпітера та Урана надали вченим нові інтригуючі дані, як писав Фокус.