Космічний телескоп Габбл зробив знімок крихітної карликової галактики (фото)

Галактика UGCA 307 виглядає як невелика пляма із зірок і має невизначену структуру. Вона знаходиться приблизно в 26 мільйонах світлових років від Землі, розповіли в NASA.

Related video

Космічний телескоп компанії NASA Габбл зробив знімок мініатюрної карликової галактики UGCA 307 у сузір'ї Ворона. Вона знаходиться приблизно в 26 мільйонах світлових років від Землі. Про це повідомляє сайт NASA.

Невелика галактика складається з розсіяної смуги зірок, які містять червоні бульбашки газу та позначають ділянки нещодавнього зіркоутворення. Виглядаючи як невелика пляма зірок, UGCA 307 — це карликова галактика без певної структури, яка нагадує туманну пляму хмари, що пропливає.

Карликова галактика UGCA 307 являє собою смугу розсіяних зірок

Космічні зображення кожної відомої прилеглої галактики, які робить телескоп Габбл, дають астрономам уявлення про наші галактичні околиці.

Учені зазначають, що Габбл досить докладно досліджував майже три чверті прилеглих галактик, щоб виявити найяскравіші зірки і скласти уявлення про зірок, що населяють кожну галактику.

Нагадаємо, 14 березня повідомлялося, що телескоп Вебб побив рекорд Габбла і зробив знімок, на якому помістилися тисячі галактик із раннього Всесвіту. Габбл міг показати на одному знімку 10 тисяч галактик, але телескоп Вебб зміг продемонструвати вдвічі більше таких об'єктів.

13 березня група вчених за допомогою космічного телескопа Чандра виявила давню самотню галактику, яка залишилася одна, бо поглинула сусідні сузір'я.