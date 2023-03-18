Космический телескоп Хаббл сделал снимок крошечной карликовой галактики (фото)

Галактика UGCA 307 выглядит как небольшое пятно из звезд и имеет неопредленную структуру. Она находится в примерно 26 миллионах световых лет от Земли, рассказали в NASA.

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Космический телескоп компании NASA Хаббл сделал снимок миниатюрной карликовой галактики UGCA 307 в созвездии Ворона. Она находится в примерно в 26 миллионах световых лет от Земли. Об этом сообщается на сайте NASA.

Небольшая галактика состоит из рассеянной полосы звезд, которые содержат красные пузырьки газа и отмечают области недавнего звездообразования. Выглядящая как небольшое пятно звезд, UGCA 307 — это карликовая галактика без определенной структуры, которая напоминает туманное пятно проплывающего облака.

Карликовая галактика UGCA 307 представляет собой полосу рассеянных звезд

Космические изображения каждой известной близлежащей галактики, которые делает телескоп Хаббл, дают астрономам представление о наших галактических окрестностях.

Ученые отмечают, что Хаббл достаточно подробно исследовал почти три четверти близлежащих галактик, чтобы обнаружить самые яркие звезды и составить представление о звездах, населяющих каждую галактику.

Напомним, 14 марта сообщалось, что телескоп Уэбб побил рекорд Хаббла и сделал снимок, на котором поместились тысячи галактик из ранней Вселенной. Хаббл мог показать на одном снимке 10 тысяч галактик, но телескоп Уэбб смог продемонстрировать в 2 раза больше таких объектов.

13 марта группа ученых с помощью космического телескопа Чандра обнаружила древнюю одинокую галактику, которая осталась одна потому что поглотила соседние созвездия.