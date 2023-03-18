Космический телескоп Хаббл сделал снимок крошечной карликовой галактики (фото)
Галактика UGCA 307 выглядит как небольшое пятно из звезд и имеет неопредленную структуру. Она находится в примерно 26 миллионах световых лет от Земли, рассказали в NASA.
Космический телескоп компании NASA Хаббл сделал снимок миниатюрной карликовой галактики UGCA 307 в созвездии Ворона. Она находится в примерно в 26 миллионах световых лет от Земли. Об этом сообщается на сайте NASA.
Небольшая галактика состоит из рассеянной полосы звезд, которые содержат красные пузырьки газа и отмечают области недавнего звездообразования. Выглядящая как небольшое пятно звезд, UGCA 307 — это карликовая галактика без определенной структуры, которая напоминает туманное пятно проплывающего облака.
Космические изображения каждой известной близлежащей галактики, которые делает телескоп Хаббл, дают астрономам представление о наших галактических окрестностях.
Ученые отмечают, что Хаббл достаточно подробно исследовал почти три четверти близлежащих галактик, чтобы обнаружить самые яркие звезды и составить представление о звездах, населяющих каждую галактику.
Напомним, 14 марта сообщалось, что телескоп Уэбб побил рекорд Хаббла и сделал снимок, на котором поместились тысячи галактик из ранней Вселенной. Хаббл мог показать на одном снимке 10 тысяч галактик, но телескоп Уэбб смог продемонстрировать в 2 раза больше таких объектов.
13 марта группа ученых с помощью космического телескопа Чандра обнаружила древнюю одинокую галактику, которая осталась одна потому что поглотила соседние созвездия.