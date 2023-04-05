Телескоп Габбл побачив наслідки найпотужнішого космічного вибуху у далекій галактиці (відео)

У галактиці на відстані 30 млн світлових років від нас стався вибух величезної зірки.

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Космічний телескоп Габбл надіслав на Землю нове зображення галактики під назвою UGC 2890, розташованої на відстані 30 млн світлових років від нас. Ця спіральна галактика схожа на наш Чумацький Шлях і 14 років тому астрономи побачили тут вибух наднової. Наслідки цього вибуху зняла космічна обсерваторія, пише Space.

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Згідно з повідомленням NASA, космічний телескоп Габбл зробив невелику перерву у своїх поточних наукових спостереженнях за космосом і зняв далеку спіральну галактику UGC 2890. Ця галактика має ті ж структурні особливості, що і наш Чумацький Шлях.

За словами вчених, ще в 2009 році в цій галактиці вибухнула надновою величезна зірка, яка була за масою в 11-15 разів більша за Сонце. Тоді астрономи описували цю подію як вражаючий космічний вибух. Власне вибух наднової таким і є, адже під час цієї події виділяється величезна кількість енергії, а сама колишня зірка стає надзвичайно яскравою. Вчені визначили, що це було одніим із найяскравіших відомих вибухів наднової.

Зірки вибухають наприкінці свого життя, коли у їх ядрах припиняється термоядерна реакція, за допомогою якої існує зірка. І в цьому нема нічого незвичайного.

Космічний телескоп Габбл надіслав на Землю нове зображення галактики під назвою UGC 2890, розташованої на відстані 30 млн світлових років від нас. Ця спіральна галактика схожа на наш Чумацький Шлях і 14 років тому астрономи побачили тут вибух наднової. Наслідки цього вибуху зняла космічна обсерваторія Фото: NASA

Що ж до самого визначення часу вибуху зірки, то, звичайно ж, вона не вибухнула 14 років тому, адже світло від вибуху подолало величезну відстань, а тому вчені змогли побачити те, що сталося в далекій галактиці 30 млн років тому.

У 2009 році астрономи протягом пів року вивчали цю наднову, але цього року телескоп Габбл вивчив наслідки масштабного космічного вибуху.

Щоб зробити це зображення, Габбл використовував свою потужну камеру Advanced Camera for Surveys, яка може бачити об'єкти з далекого космосу в широкому діапазоні довжин хвиль світла: від ультрафіолетового до ближнього інфрачервоного. На новому зображенні видно, що галактика UGC 2890 має синій колір з нитками темно-червоного пилу, які пронизують її всюди. Також у галактиці видно її найяскравіші зірки.

Вчені з NASA зараз вивчають регіон космосу, що оточує померлу зірку. Вони припускають, що вибух наднової призвів до викиду в космос такої кількості речовини, яку можна порівняти з 8-12 масами Сонця. Вчені хочуть з'ясувати вік і масу зірок, які знаходяться поряд з даним регіоном галактики UGC 2890. Таким чином астрономи хочуть з'ясувати, які величезні зірки незабаром вибухнуть надновими.

Фокус вже писав про те, що телескоп Габбл зробив знімок дуже незвичайної спіральної галактики, яку за фактом однозначно зарахувати до цього типу об'єктів не можна.

Також Фокус писав про те, що телескоп Габбл сфотографував галактику-медузу з яскравими щупальцями. Ця спіральна галактика схожа на медузу, яка має "щупальця" з газу, де відбувається утворення нових зірок.

Що стосується інших важливих подій в астрономії, то як уже писав Фокус, вчені створили найповнішу карту вулканів Венери. Виявилося, що їх у 50 разів більше, ніж уважалося.