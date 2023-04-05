Створено найдокладнішу карту вулканів Венери: їх десятки тисяч, але жодного на південному полюсі (фото)

Виявилося, що у районі південного полюса Венери вулканів немає. Чому так, поки що залишається загадкою.

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Американські вчені використали архівні знімки космічного апарату "Магеллан", який вивчав Венеру ще 30 років тому, щоб створити найповнішу карту вулканів на цій планеті. На сьогоднішній день відомо, що їх 85 тисяч, але це ще не всі вулкани, які можуть бути у Венері, пише Space.

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Вчені з Університету Вашингтона в Сент-Луїсі, штат Міссурі, США, створили найповнішу карту венеріанських вулканів. За їхніми словами, це найповніша карта вулканів серед усіх світів Сонячної системи. Адже навіть на Землі ще виявлено не всі вулкани, багато з яких ховаються на дні океанів.

Американські вчені використовували архівні знімки космічного апарату "Магеллан", який вивчав Венеру ще 30 років тому, щоб створити найповнішу карту вулканів на цій планеті. На сьогоднішній день відомо, що їх 85 тисяч, але це ще не всі вулкани, які можуть бути Венері Фото: space.com

За словами Пола Бірна, одного з авторів нової карти, на Венері знаходиться 85 тисяч вулканів, але швидше за все їх більше. Багато років вчені вважали, що вулканів, що діють, на цій розпеченій планеті вже немає. І це незважаючи на те, що на Венері більше вулканів, ніж на будь-якій іншій планеті Сонячної системи.

Але нещодавно, як уже писав Фокус, вчені з'ясували, що на Венері таки продовжується вулканічна активність. Цей факт знову відродив інтерес вчених до пошуку нових вулканів, що діють, на Венері.

За словами Бірна, нова карта венеріанських вулканів допоможе у подальших пошуках ознак нещодавньої геологічної активності на цій планеті. Вчені вважають, що новий каталог вулканів на Венері допоможе отримати більше інформації про те, як вони формуються, як еволюціонують і як вони поширені по поверхні.

Sapas Mons, великий вулкан на Венері, має діаметр близько 400 км Фото: NASA

Архівні дані космічного апарату "Магеллан" допомогли вченим у їх роботі зі створення найповнішого каталогу вулканів на Венері. Хоча ці дані було зібрано ще на початку 90-х років минулого століття.

Під час складання карти вчені розділили всі відомі вулкани на Венері на 3 групи за розміром:

Невеликі вулкани, до 5 км у діаметрі;

Середні вулкани, від 5 до 100 км у діаметрі;

Великі вулкани, від 100 км у діаметрі.

Виявилося, що на Венері найбільше невеликих вулканів і мало великих вулканів. Якщо перші поширені на всій поверхні планети, то другі згруповані поруч із екватором Венери.

Маленькі вулкани на поверхні Венери Фото: NASA

Також вчені з'ясували, що на цій планеті вулкани здебільшого або маленькі або дуже великі. Вулканів середнього розміру тут дуже мало. Останні згруповані у східній півкулі планети.

Ще вчені виявили цікаву особливість на Венері. Виявилося, що поруч із південним полюсом планети взагалі немає вулканів. Чому так сталося, вчені поки що не знають.

За словами Бірна, на нову карту нанесено у 50 разів більше вулканів, ніж припускали вчені раніше про кількість цих утворень на планеті.

Автори нового каталогу сподіваються, що майбутні місії до Венери зможуть виявити ще більше вулканів, особливо маленьких. Зокрема, йдеться про космічний апарат VERITAS, який мав відправитися до Венери вже у 2028 році. Але, як уже писав Фокус, старт цієї місії NASA перенесло на, можливо, 2031 рік. Наразі точної дати запуску немає.

"Ми вже багато знаємо про Венеру, але ще більше ми про неї знаємо. Потрібно обов'язково спуститися в її густі хмари і потрапити на розпечену поверхню. Тоді ми отримаємо відповіді на величезну кількість питань, що цікавлять нас", — говорить Бірн.