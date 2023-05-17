Универсальная прививка. Начинается испытание передовой вакцины против гриппа на основе мРНК

В мире медицинских чудес на горизонте появляется новый чемпион – универсальная вакцина против гриппа, основанная на технологии мРНК. Эта гонка за новую защиту от гриппа находится только на ранней стадии, но уже набирает обороты.

В настоящее время факел первенства несет Университет Дьюка, расположенный в самом сердце Дарема, штат Северная Каролина. Здесь группа научных исследователей погружается в первую фазу испытаний экспериментальной вакцины под названием H1ssF-3928 mRNA-LNP. Она была изобретена в лабораториях Исследовательского центра вакцин Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (НИАИЗ), пишет New Atlas.

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Около 50 добровольцев в возрасте от 18 до 49 лет отправятся в этот научный эксперимент. Они будут разделены на три группы, каждая из которых получит свою дозу экспериментальной вакцины – 10, 25 и 50 микрограммов. Как только будет найдена оптимальная дозировка, еще десять участников получат тщательно выверенное средство. Отдельная группа, для сравнения, получит стандартную прививку от сезонного гриппа "четыре в одном", что позволит оценить эффективность нового препарата.

В течение следующих 12 месяцев за участниками будут наблюдать, отслеживая реакцию их организма на эту новейшую вакцину и оценивая возможные побочные эффекты.

Грипп, это наш вечно меняющийся враг, который каждый год сеет хаос. Центры по контролю и профилактике заболеваний рисуют мрачную картину: в самые тяжелые годы с 2010 по 2020 год грипп привел к 710 000 госпитализаций и 52 000 смертей только в США. В глобальном масштабе ежегодное число смертей может достигать ошеломляющих 650 000.

Доктор Хью Ачинклосс, исполняющий обязанности директора НИАИЗ, подчеркивает огромный потенциал этой универсальной вакцины против гриппа. Он надеется, что она сможет остановить изнурительный цикл ежегодной разработки и применения прививок от гриппа и укрепить нашу защиту от потенциально опасных для пандемии штаммов.

Запуску этого испытания предшествовало многообещающее исследование Исследовательского центра вакцин НИАИЗ. Их испытание наночастичной вакцины H1ssF на ранней стадии, проведенное в 2019-2020 годах, вызвало широкую реакцию антител у 52 участников в возрасте 18-70 лет.

Эта экспериментальная вакцина использует другой подход: она нацелена на белок гриппа гемагглютинин. Хотя части этого белка изменяются по мере мутации вируса, его стержень остается относительно стабильным, что делает его привлекательной мишенью для универсальной вакцины.

Новое испытание представляет собой соединение двух технологий: вакцины с наночастицами H1ssF и мРНК. Конечная цель – мощный, точно управляемый иммунный ответ.

Доктор Эммануэль Уолтер, эксперт по вакцинам Дьюка, отмечает коварную привычку гриппа меняться со временем, что снижает эффективность существующих вакцин. Он надеется, что новая формула наконец-то сможет перехитрить вирус.

Однако вакцина H1ssF-3928 с мРНК-ЛНП – не единственное шоу в городе. Компании CureVac и GSK, Pfizer и BioNTech работают над своими версиями прививки от гриппа, причем Pfizer и BioNTech также интегрируют компонент COVID-19.

Тем не менее, путь не всегда бывает гладким. Недавно компания Moderna признала, что ее вакцина mRNA-1010 не совсем удачно прошла испытания фазы 3. Но такова природа научного прогресса: захватывающая гонка, полная обещаний, проблем и надежд на более здоровое будущее.

Ранее Фокус писал о факторе, который может снижать эффективность вакцин. Разные группы людей реагируют по-разному.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.