Ученые обнаружили, что мозг собак неожиданно стал больше

В интригующем мире собачьего познания вырисовывается любопытная картина. В то время как одомашнивание собак, казалось, уменьшило их мозг, современные усилия по разведению, похоже, опровергают эту тенденцию, немного увеличивая объем их серого вещества.

Хотя серое вещество наших собачьих компаньонов значительно меньше, чем у их диких сородичей, волков, недавние исследования намекают на то, что современные методы разведения могли немного увеличить размеры их мозга. У современных собак, особенно у тех пород, которые появились в последние полтора века, череп более пропорционален телу, чем у их древних собратьев. Однако причина этого остается загадкой для науки, пишет Science Alert.

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Исследователи давно заметили любопытную тенденцию: когда дикие существа – собаки, рыбы, свиньи, коровы, овцы, кролики и кошки – становятся нашими домашними друзьями, их мозг, как правило, уменьшается в размерах. Теория гласит, что более мягкий, менее ориентированный на выживание образ жизни снижает нагрузку на мозг.

Однако при изучении черепов 159 различных пород собак, в том числе и волков, ученые обнаружили интригующий поворот. Несмотря на то, что мозг волка на четверть больше мозга собаки того же размера, собаки, генетически более далекие от волков, имели более крупный мозг.

Компьютерная томография черепа венгерской выжлы, показывающая, где должен располагаться мозг Фото: Kálmán Czeibert

Это позволяет предположить, что, хотя раннее одомашнивание могло привести к уменьшению некоторых областей собачьего мозга – тех, которые связаны с выбором пары, уклонением от хищников или охотой – недавнее разведение собак, похоже, вызвало небольшое когнитивное возрождение за последние 150 лет. Но что стало причиной этих изменений?

"Собаки разных пород сталкиваются с различными социальными сложностями и выполняют сложные задачи, что может потребовать более крупного мозга", – считает эволюционный биолог Никлас Кольм из Стокгольмского университета в Швеции.

Кольм и его коллеги предположили, что собаки, выведенные для выполнения более сложных обязанностей, таких как пастьба или спорт, могли иметь более крупный мозг. Однако реальность оказалась иной. Единственным существенным фактором, определяющим размер мозга у этих современных пород, было их генетическое расхождение с волками – их предназначение, размер помета или продолжительность жизни не играли никакой роли.

Удивительно, но никаких различий в относительном размере мозга не наблюдалось среди пород, признанных Американским кеннел-клубом. Хотя предыдущие исследования показали, что абсолютный размер мозга собаки может влиять на ее память и самоконтроль, эта сила не была достаточно мощной, чтобы изменить относительный размер мозга породы. Эти результаты перекликаются с другими недавними исследованиями, свидетельствующими о том, что предполагаемое поведение собаки при разведении не отражается в ее генетическом коде.

"Возможно, переход к более социально запутанному, связанному правилами городскому существованию подстегнул эти изменения, затронувшие все современные породы", – размышляет этолог Энике Кубиньи из Университета Эетвеш Лоранд в Венгрии.

Это согласуется с гипотезой социального мозга – представлением о том, что более крупный мозг может эволюционировать, чтобы справляться со сложными социальными условиями. Например, прошлые исследования показали, что собаки, имеющие более тесные генетические связи с волками, испытывают больше трудностей в общении с людьми.

Чтобы разгадать загадку, чем древние и современные собаки отличаются от волков, команда предлагает изучить размеры различных областей мозга в будущих исследованиях. Возможно, это поможет разгадать, как наши усилия по одомашниванию повлияли на мозг и поведение наших пушистых друзей.

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