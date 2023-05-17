Бросается обломками из недр Земли: в сердце Баренцева моря обнаружили действующий вулкан

Ранее неизвестный науке вулкан расположен на глубине 400 метров у северного побережья Норвегии.

Новый вулкан был обнаружен в начале мая глубоко в ледяных водах Баренцева моря в норвежской Арктике. Ученые следили за дистанционно управляемым подводным судном ROV Aurora, которое было запущено с ледокольного полярного исследовательского судна RV Kronprins Haakon, когда наткнулись на что-то неизвестное, пишет IFLScience.

Позже оказалось, что это грязевой подводный вулкан, который назвали Borealis. Примечательно, что он оставался активным и исследователи буквально могли наблюдать за тем, как из него вытекают потоки грязи, жидкости и газа. Теперь авторы исследования, ученые из Университета Тромсе (UiT) — Арктического университета Норвегии полагают, что изучив содержимое грязевого подводного вулкана, они смогут проникнуть в тайны недр Земли.

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Отметим, что это второй грязевой вулкан, обнаруженный в водах Норвегии, а потому исследователи весьма взволнованы такой находкой. По словам руководителя экспедиции и главного исследователя проекта, Джулианы Паньери, наблюдение за извержением вулкана в режиме реального времени является отличным напоминанием, насколько "живой является наша планета". Она также добавила, что они с коллегами не исключают, что дальнейшие исследования позволят обнаружить в этом районе другие подобные вулканы.

Вулкан Borealis в высоту всего 2,5 метра, а его диаметр составляет 7 метров, ширина его кратера составляет около 300 метров, а глубина достигает 25 метров. Исследователи полагают, что он образовался в результате выброса метана вскоре после последнего ледникового периода 18 000 лет назад.

По словам Паньери, несмотря на свои небольшие размеры, он вполне может быть весьма могущественным. Исследователи заметили, что он извергает смесь воды, газа и мелких отложений, которые, похоже, залегают на глубине от нескольких сотен метров до нескольких километров под морским дном. Именно поэтому ученые полагают, что изучив смесь, которую извергает вулкан, они смогут пролить свет на загадки в глубине недр Земли.

Кроме того, подводный грязевой вулкан является домом для уникальной экосистемы, к которой относятся морские анемоны, губки, морские звезды, кораллы, морские пауки, ракообразные и множество различных бактерий.

Ранее Фокус писал о том, что в Мексике проснулся один из самых опасных вулканов: дым поднялся почти на 7 км.