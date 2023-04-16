Дым поднялся почти на 7 км: в Мексике проснулся один из самых опасных вулканов (видео)

По данным Национального центра по предотвращению стихийных бедствий, вулкан Попокатепетль произвел 148 выбросов за последние сутки. Местным жителям советуют не приближаться к вулкану из-за падения раскаленных обломков.

Related video

Вулкан Попокатепетль в Мексике показал активность и выпустил в воздух раскаленный пепел. Об этом сообщило 15 апреля в Twitter управление гражданской защиты Мексики.

Поскольку это действующий вулкан и один из самых опасных в стране, его активность вызвала серьезное беспокойство у жителей соседних районов Морелоса, Пуэблы и штата Мехико, пишет издание Infobae.

Согласно ежедневному мониторингу от Национального центра по предотвращению стихийных бедствий, вулкан Попокатепетль произвел 148 выбросов за последние 24 часа.

Консультативный центр VAAC со штаб-квартирой в Вашингтоне отметил, что дым поднялся до 6700 метров. Местных жителей призывают не приближаться к вулкану, особенно к кратеру из-за опасности падения раскаленных обломков.

"В случае ливня в районе Попокатепетля, важно держаться подальше от дна оврагов из-за опасности, которую представляют собой потоки грязи и мусора", — указали специалисты.

Что известно про вулкан Попокатепетль?

Вулкан Попокатепетль высотой 5 тыс. метров над уровнем моря, второй по высоте в стране. В Мексике находится не менее 46 действующих вулканов, шесть из которых относятся к категории высокого риска.

Наиболее опасными вулканами являются: Попокатепетль, Фуэго, Себоруко, Пико-де-Орисаба, Чичон и Такана на границе с Гватемалой.

В случае извержения Попокатепетля цепной реакции не произойдет — каждый вулкан самостоятелен, у каждого свои источники магмы, отметили ученые.

Напомним, что 13 апреля проснулся вулкан Невадо-дель-Руис в Колумбии. В 1985 году его извержение стало четвертым по величине за всю историю человечества, тогда погибли 25 000 человек.

А ночь на 11 апреля зафиксировали мощное извержение вулкана Шивелуч на российской Камчатке. Высота облака пепла была до 20 километров.

Фокус в марте этого года писал об извержении вулкана Мерапи на острове Ява в Индонезии. Последний раз этот вулкан извергался в 2010 году, тогда погибло 350 человек.