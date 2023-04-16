Дим піднявся майже на 7 км: у Мексиці прокинувся один із найнебезпечніших вулканів (відео)

За даними Національного центру із запобігання стихійним лихам, вулкан Попокатепетль зробив 148 викидів за останню добу. Місцевим мешканцям радять не наближатися до вулкана через падіння розжарених уламків.

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Вулкан Попокатепетль у Мексиці показав активність і випустив у повітря розжарений попіл. Про це повідомило 15 квітня у Twitter управління цивільного захисту Мексики.

Оскільки це активний вулкан і один із найнебезпечніших у країні, його активність викликала серйозне занепокоєння жителів сусідніх районів Морелоса, Пуебли та штату Мехіко, пише видання Infobae.

Згідно зі щоденним моніторингом від Національного центру щодо запобігання стихійним лихам, вулкан Попокатепетль зробив 148 викидів за останні 24 години.

Консультативний центр VAAC зі штаб-квартирою у Вашингтоні зазначив, що дим піднявся до 6700 метрів. Місцевих жителів закликають не наближатися до вулкана, особливо до кратера через небезпеку падіння розжарених уламків.

"У разі зливи в районі Попокатепетля важливо триматися якомога далі від дна яру через небезпеку, яку являють собою потоки бруду й сміття", — зазначили фахівці.

Що відомо про вулкан Попокатепетль?

Вулкан Попокатепетль заввишки до 5 тис. метрів над рівнем моря, він є другим за висотою в країні. У Мексиці є не менше 46 активних вулканів, шість із яких належать до категорії високого ризику.

Найнебезпечнішими вулканами є: Попокатепетль, Фуего, Себоруко, Піко-де-Орісаба, Чічон і Такана на кордоні з Гватемалою.

У разі виверження Попокатепетля ланцюгової реакції не станеться — кожен вулкан самостійний, кожен має свої джерела магми, зазначили вчені.

Нагадаємо, що 13 квітня прокинувся вулкан Невадо-дель-Руїс у Колумбії. У 1985 його виверження стало четвертим за величиною за всю історію людства, тоді загинули 25 000 осіб.

А в ніч на 11 квітня зафіксували потужне виверження вулкана Шивелуч на російській Камчатці. Висота хмари попелу сягала 20 кілометрів.

Фокус у березні цього року писав про виверження вулкана Мерапі на острові Ява в Індонезії. Востаннє цей вулкан вивергався 2010 року, тоді загинуло 350 людей.