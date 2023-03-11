В Індонезії почалося виверження вулкана Мерапі, відомого як "вулкан Судного дня"

Під час виверження у 2010 році загинуло 350 людей.

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В Індонезії на острові Ява сталося виверження вулкана Мерапі. За даними місцевої влади, вулкан вивергався близько полудня за місцевим часом. Відбувся викид хмари гарячого повітря заввишки сім кілометрів, а потік лави розтягнувся на півтора кілометри. Про це повідомляє CNBC.

Жителів прилеглих населених пунктів попередили про припинення будь-яких дій у небезпечних зонах у радіусі від трьох до семи кілометрів від кратера.

В Індонезії почало виверження вулкана Мерапі

У заяві агентства боротьби зі стихійними лихами йдеться, що вулкан, розташований в районі Джок'якарта в Індонезії, почав вивергатися, але поки що нікого не евакуювали.

"Поки було лише одне виверження лави. Якщо охоплення продовжить збільшуватися і відстань перевищить 7 кілометрів, цілком імовірно, що мешканцям рекомендовано евакуюватися", — сказав представник агентства.

Хмара пилу та газу протягом дня закрила сонце. Щонайменше вісім сіл поблизу вулкана постраждали від вулканічного попелу, повідомив офіцер одного зі спостережних постів Мерапі.

Вулкан Мерапі називають "вулканом Судного дня"

Вулкан Мерапі – один із найактивніших вулканів Індонезії та вже знаходиться на другому місці за рівнем небезпеки в країні. Його висота 2963 метри.

Востаннє сильне виверження сталося у 2010 році, тоді загинуло 350 людей, а 280 тисяч людей було евакуйовано. 1930 року виверження Мерапі забрало життя 1300 осіб, а під час виверження 1994 року – загинули 60 місцевих жителів.

Нагадаємо, що в Індонезії, розташованій на Тихоокеанському вогненному кільці, вулканів більше, ніж у будь-якій іншій країні. Загалом у країні налічується близько 130 активних вулканів. Вона розташована на стику злиття континентальних плит, що викликає високу вулканічну та сейсмічну активність.

Вулкан Мерапі також називають "вулканом Судного дня". Вчені переконані, що коли він почне вивергатися на повну силу, це може призвести до вулканічної зими, яка триватиме на Землі не менше трьох років, і, отже, до колапсу світової економіки.

Однак вчені переконані, що пробудження Мерапі обов'язково настане і події, які вони прогнозують, неминучі.