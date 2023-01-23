Пробудження гіганта Судного дня: запанує вулканічна зима, а торгові шляхи будуть перекриті

Учені з Кембриджського університету попереджають, що виверження вулкана в Індонезії спровокує хаос і лише питання часу, коли це станеться.

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Вулкан Мерапі розташований біля узбережжя Індонезії і його виверження, як вважають вчені, може призвести до вулканічної зими, яка триватиме на Землі не менше 3 років, а також колапсу світової економіки. Однак найважливіше, на думку вчених, що незважаючи ні на що, рано чи пізно він прокинеться, пише Daily Mail.

Гору Мерапі по праву можна назвати вулканом Судного дня, адже він буквально знаходиться всього за кілька кілометрів від Малаккської протоки, яку також називають найвужчим місцем на планеті. Справа в тому, що незважаючи на свої досить мініатюрні розміри, Малаккська протока відіграє важливу роль у світовій економіці — щорічно по ній проходить майже 90 тисяч суден, що перевозять зерно, сиру нафту, а також майже всі види товарів, які представлені на ринку.

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[ + – ] Гора Мерапі спить на узбережжі Індонезії Фото: Daily Mail

Дослідники з Кембриджського університету провели своє дослідження і дійшли висновку, що так чи інакше Мерапі прокинеться — унаслідок вулкан заввишки 2 743 метри випустить хмару попелу, яка підніметься майже на 4 кілометри над Малаккською протокою, яка відіграє таку важливу роль у світовій економіці. За попередніми підрахунками, на неї припадає майже 40% світової економіки та її роботу буде заблоковано.

Учені зазначають, що блокування протоки призведе до падіння середньої температури, що спричинить глобальну нестачу продовольства та кліматичні аномалії. Згідно з попередніми розрахунками, виверження вулкана Судного дня коштуватиме людству трохи більше 2,5 трильйонів доларів.

[ + – ] Вулкан знаходиться недалеко від Малаккської протоки, по якій щорічно проходить 90 000 суден Фото: Daily Mail

Результати дослідження свідчать про те, що уникнути пробудження вулкана Судного дня не вдасться, проте вже сьогодні можна використовувати системи раннього оповіщення, щоб попередити місцевих жителів про катастрофу, що насувається. Дослідники малюють вельми апокаліптичні сценарії того, що буде після пробудження "вулкану люті".

По-перше , хмара попелу буде віднесена на багато кілометрів від вулкана та паралізує роботу авіації не тільки в Індонезії — аеропорти не зможуть працювати в Малайзії та Сінгапурі.

, хмара попелу буде віднесена на багато кілометрів від вулкана та паралізує роботу авіації не тільки в Індонезії — аеропорти не зможуть працювати в Малайзії та Сінгапурі. По-друге , через зупинку аеропортів зупиниться і туризм, що призведе до втрати 3,35 мільярдів доларів і це тільки для Індонезії.

, через зупинку аеропортів зупиниться і туризм, що призведе до втрати 3,35 мільярдів доларів і це тільки для Індонезії. По-третє , за словами вулканологині Лари Мані, індексу вулканічної вибухонебезпечності (VEI) від 4 до 6 достатньо, щоб порушити торговий канал, до речі, максимальне значення його 8.

, за словами вулканологині Лари Мані, індексу вулканічної вибухонебезпечності (VEI) від 4 до 6 достатньо, щоб порушити торговий канал, до речі, максимальне значення його 8. По-четверте, середні глобальні температури імовірно впадуть на 1°C на термін до трьох років, а значить на нас чекають кліматичні зміни та нестача продовольства.

Зазначимо, що останнє велике виверження вулкана Мерапі сталося 29 травня 2006 року, тоді воно спричинило руйнівний землетрус силою 2,6 балів і призвело до смерті щонайменше 3 тисяч осіб.

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