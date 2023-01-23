Пробуждение гиганта Судного дня: воцарится вулканическая зима, а торговые пути будут перекрыты

Ученые из Кембриджского университета предупреждают, что извержение вулкана в Индонезии спровоцирует хаос и лишь вопрос времени, когда это произойдет.

Related video

Вулкан Мерапи расположен у побережья Индонезии и его извержение, как полагают ученые, может привести к вулканической зиме, которая продлится на Земле не менее 3 лет, а также коллапсу мировой экономики. Однако самое важно, по мнению ученых, что несмотря ни на что, рано или поздно он пробудится, пишет Daily Mail.

Гору Мерапи по праву можно назвать вулканом Судного дня, ведь он буквально находится всего в нескольких километрах от Малаккского пролива, который также называют самым узким местом на планете. Дело в том, что несмотря на свои достаточно миниатюрные размеры, Малаккский пролив играет важную роль в мировой экономике — ежегодно по нему проходит около 90 тысяч судов, которые перевозят зерно, сырую нефть, а также почти все виды товаров, представленных на рынке.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

[ + – ] Гора Марапи дремлет на побережье Индонезии Фото: Daily Mail

Исследователи из Кембриджского университета провели свое исследование и пришли к выводу, что так или иначе Мерапи пробудится — в результате вулкан высотой 2743 метра выпустит облако пепла, которое поднимется почти на 4 километра над Малаккским проливом, который играет такую важную роль в мировой экономике. По предварительным подсчетам, на него приходится около 40% мировой экономики и его работа будет заблокирована.

Ученые отмечают, что блокировка пролива приведет к падению средней температуры, что повлечет за собой глобальную нехватку продовольствия и климатические аномалии. Согласно предварительным расчетам, извержение вулкана Судного дня обойдется человечеству в чуть более 2,5 триллиона долларов.

[ + – ] Вулкан находится недалеко от Малаккского пролива, по которому ежегодно проходит 90 000 судов Фото: Daily Mail

Результаты исследования свидетельствуют о том, что избежать пробуждения вулкана Судного дня не удастся, однако уже сегодня можно использовать системы раннего оповещения, чтобы предупредить местных жителей о надвигающейся катастрофе. Исследователи рисуют весьма апокалиптические сценарии того, что будет после пробуждения "вулкана ярости".

Во-первых , облако пепла будет унесено на много километров от вулкана и парализуют работу авиации не только в Индонезии — аэропорты не смогут работать в Малайзии и Сингапуре.

, облако пепла будет унесено на много километров от вулкана и парализуют работу авиации не только в Индонезии — аэропорты не смогут работать в Малайзии и Сингапуре. Во-вторых , из-за остановки аэропортов остановится и туризм, что приведет к потери 3,35 миллиардов долларов и это только для Индонезии.

, из-за остановки аэропортов остановится и туризм, что приведет к потери 3,35 миллиардов долларов и это только для Индонезии. В-третьих , по словам вулканолога Лары Мани, индекса вулканической взрывоопасности (VEI) от 4 до 6 достаточно, чтобы нарушить торговый канал, к слову, максимальное его значение 8.

, по словам вулканолога Лары Мани, индекса вулканической взрывоопасности (VEI) от 4 до 6 достаточно, чтобы нарушить торговый канал, к слову, максимальное его значение 8. В-четвертых, средние глобальные температуры предположительно упадут на 1°C на срок до трех лет, а значит нас ждут климатические изменения и нехватка продовольствия.

Отметим, что последнее крупное извержение вулкана Мерапи произошло 29 мая 2006 года, тогда оно вызвало разрушительное землетрясение силой в 2,6 балла и привело к смерти не менее 3 тысяч человек.

Ранее Фокус писал о том, что какое будущее ждет мир — несколько пришествий и пара апокалипсисов.