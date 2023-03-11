В Индонезии началось извержение вулкана Мерапи, известного, как "вулкан Судного дня"

Во время извержения в 2010 году погибло 350 человек.

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В Индонезии, на острове Ява, произошло извержение вулкана Мерапи. По данным местных властей, вулкан извергался около полудня по местному времени. Произошел выброс облака горячего воздуха высотой в семь километров, а поток лавы растянулся на полтора километра. Об этом сообщает CNBC.

Жителей близлежащих населенных пунктов предупредили о прекращении любых действий в опасных зонах в радиусе от трех до семи километров от кратера.

В Индонезии начало извержение вулкана Мерапи

В заявлении агентства по борьбе со стихийными бедствиям говорится, что вулкан, расположенный в районе Джокьякарта в Индонезии начал извергаться, но пока никого не эвакуировали.

"Пока было только одно извержение лавы. Если охват продолжит увеличиваться и расстояние превысит 7 километров, вполне вероятно, что жителям будет рекомендовано эвакуироваться", — сказал представитель агентства.

Облако пыли и газа в течении дня закрыло солнце. По меньшей мере, восемь деревень вблизи вулкана пострадали от вулканического пепла, сообщил офицер одного из наблюдательных постов Мерапи.

Вулкан Мерапи называют "вулканом Судного дня"

Вулкан Мерапи – один из самых активных вулканов Индонезии и уже находится на втором месте по уровню опасности в стране. Его высота 2963 метра.

Последний раз сильное извержение произошло в 2010 году, тогда погибло 350 человек, а 280 тысяч человек были эвакуированы. В 1930 году извержение Мерапи унесло жизни 1300 человек, а во время извержения в 1994 году – погибли 60 местных жителей.

Напомним, что в Индонезии, расположенной на Тихоокеанском огненном кольце, вулканов больше, чем в любой другой стране. Всего в стране насчитывается около 130 действующих вулканов. Она расположена на стыке слияние континентальных плит, что вызывает высокую вулканическую и сейсмическую активность.

Вулкан Мерапи также называют "вулканом Судного дня". Ученые убеждены, что когда он начнет извергаться в полную силу, то это может привести к вулканической зиме, которая продлится на Земле не менее трех лет, и, следовательно, к коллапсу мировой экономики.

Причем ученые убеждены, что пробуждение Мерапи обязательно наступит и прогнозируемые ими события неизбежны.