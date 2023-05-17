Поцелованный лепреконом. Ученые не могут разгадать загадку четырехлистного клевера десятилетиями

Даже зная точные генетические маркеры, исследователи все еще не могут разгадать тайну четырехлистника.

Среди ирландцев, да и не только, бытует мнение, что четырехлистный клевер крайне редкий и приносит удачу. Однако, что в действительности это значит? Вероятно, это лишь потому, что они невероятно редки, а потому подобная находка уже сама по себе является доказательством того, что вам посчастливилось немного больше, пишет IFLScience.

Общеизвестная статистика гласит, что четырехлистник встречается лишь в одном случае из 10 000, что делает их примерно в 500 раз более редкими, чем, например, люди с естественными рыжими волосами. Однако новое исследование предполагает, что редкость четырехлистных клеверов на самом деле весьма преувеличенна по нескольким причинам.

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Во-первых, исследователи считают, что цифры на самом деле немного более оптимистичны. Так, исследование 2017 года, охватившее колоссальные 5,7 миллиона клеверов, показало, что вероятность найти один четырехлистный клевер на самом деле составляет приблизительно один к 5 000. А это уже вдовое выше, чем считалось ранее.

По словам директора Ботанического сада Университета Делавэр Джона Фретта, на самом деле шансы встретить "удачливый клевер" еще выше, если знать правильный сорт. Так. Селекционеры отобрали сорта, которые дают до 50% листьев с четырьмя листочками. В сочетании с тем фактом, что клевер распространяется подземными стеблями, большой участок клевера может расти с повышенной способностью производить больше, чем обычно, листьев с четырьмя листочками. А значит, шансы найти четырехлистник на самом деле еще выше.

Отметим, что в 2014 году австралийка Сьюзи Махитариан обнаружили на своей придомовой лужайке сразу 21 четырехлистный клевер. Если бы ее лужайка была типичной, вероятность того, что это произойдет, была бы астрономической — около единицы на квигинтиллион. Однако, по словам научного директора Австралийского ботанического сада Бретта Саммерелла, в этом нет ничего удивительного, на самом деле он слышит такие истории постоянно, с интервалом в 5 или 6 лет.

По словам исследователей наличие четырех листьев является регрессивным признаком клевера, а у растений подобные признаки на самом деле передаются еще сложнее, чем у животных В то время как человеческие хромосомы представляют собой согласованные пары, у клевера есть четыре копии каждой хромосомы на клетку. По словам преподавателя науки и техники Луиса Вилласона, ген, ответственный за четырехлистник, является регрессивным. Простыми словами, растение даст четыре листа только в случае, если у него есть этот ген на всех четырех хромосомах, что само по себе случается крайне редко.

По словам Саммерелла, в случае с лужайкой с рекордным количеством четырехлистных клеверов, дополнительные исследования не были проведены, однако ученые полагают, что на этом участке попросту доминировал ген четырехлистника — почему это произошло, увы, неизвестно.

Впрочем, аспирант Колледжа сельскохозяйственных и экологических наук Университета Джорджии Винсент Пеннетти, считает, что дело не только в генетике, есть нечто еще. Если бы только генетика была ключом к появлению четырехлистного клевера, исследователи могли бы использовать технологию редактирования генов CRISPR, чтобы создать лишь "удачливые растения". Однако правда такова, что четырехлистный клевер все еще остается "неуловимым" для исследователей, несмотря на то, что точные генетические маркеры им известны уже более 10 лет.

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