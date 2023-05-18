Апокалипсис близко. Ученые считают, что адская жара настигнет Землю в течение 5 лет

Новое исследование свидетельствует о том, что один из следующих пяти лет почти наверняка будет самым жарким за всю историю планеты.

Десятилетиями исследователи предупреждают, что в ближайшее время мы столкнемся с беспрецедентными изменениями климата. В новом отчете Global Annual to Decadal Climate Update ученые также предупреждают о том, что если человечеству не удастся сократить количество выбросов парниковых газов до нуля, все более плохие показатели останутся за пределами этого десятилетия, пишет Science Alert.

Теперь исследователи предполагают, что в течение следующих пяти лет Земля неумолимо преодолеет критический температурный порог. Ученые не знают какой именно, но уверены, что один из последующих 5 лет почти наверняка станет самым жарким за всю историю нашей планеты. Более того, исследователи полагают, что существует вероятность, что один из трех годов мы преодолеем решающий порог глобального потепления в 1,5 °C.

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Исследователи полагают, что Эль-Ниньо, который, как ожидается, вступит в свои права до конца 2023 года, поднимет глобальную рекордную температуру до рекордных уровней. В обновленном отчете Всемирного метеорологической организации говорится, что существует 98% вероятность того, что по крайне мере один из последующих пяти лет станет самым жарким за всю историю человечества. Кроме того существует 68% вероятность того, что по крайней мере один из последующих пяти лет превысит порог в 1,5 °C.

Кроме того исследователи предупреждают, что существует 32% вероятность того, что средняя температура в течение следующих 5 лет превысит порог в 1,5 °C. Ученые отмечают, что вероятность временного превышения 1,5 °C неумолимо росла с 2015 года, тогда она в действительности была близка к нулю. Отметим, что в период с 2017 по 2021 год это был 10-процентный шанс. Исследователи также утверждают, что выбросы парниковых газов, вызванные деятельностью человека, с конца 19 века уже привели к повышению средней глобальной температуры более чем на 1 °C.

Исследователи отмечают, что уже в 2022 оду средняя температура достигла отметки в 1,15 °C выше среднего показателя 1850–1900 годов. И это при том, что Ла-Нинья оказывал охлаждающий эффект на океан. При этом ученые также отмечают, что в настоящий момент температура повышается примерно на 0,2 °C за десятилетие.

Ученые также отмечают, что мир нагревается чрезвычайно быстро, а потому с каждым годом мы устанавливаем все больше и больше тепловых рекордов. При этом влияние человека приводит к беспрецедентно высоким температурам с тревожной частотой. Более того, ожидается, что Эль-Ниньо вступит в свои права уже до конца 2023 года и будет оказывать влияние на климат Земли до 2024 включительно. Основываясь на предыдущих наблюдениях исследователи полагают, что последствия будут глобальными.

Ранее Фокус писал о том, что Эль-Ниньо "стучится в дверь": ученые предупреждают, что на Землю обрушатся рекордные волны тепла.