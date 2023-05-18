Чудище из глубин океана. Ученые нашли окаменелости древнего морского хищника с зубами "отвертками"

Исследователи до сих пор сбиты с толку, ведь столь странных зубов они до сих пор не встречали.

Древний океан во время позднего мелового периода едва ли можно назвать безопасным местом. В период между 66 и 100 миллионами лет назад океан рассекали настоящие морские чудовища, и не последними из них были огромные, возможно ядовитые ящерицы размером с автобус, известные как мозазавры, пишет Gizmodo.

Исследователи полагают, что морские рептилии вымерли в результате того же катастрофического события, которое погубило динозавров. На самом деле морские рептилии представляли собой обширную группу животных, которая широко расселилась по обширным морям и океанам нашей планеты и доминировала в качестве высших морских хищников.

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Ученые отмечают, что образцы этих древних морских хищников были обнаружены в отложениях по обе стороны Атлантического океана, а также в районах Средиземноморья, которые в тот период были затоплены доисторическим океаном Тетис. Исходя из того, что было найдено, исследователи полагают, что чешуйчатые весьма отличались размерами, формой, редкостью и по ряду других характеристик.

Теперь исследователи полагают, что им удалось открыть новый вид мозазавров, которые, видимо, были крайне необычными. В ходе исследования палеонтологи обнаружили частичную челюсть с двумя зубами в бассейне Улад-Адун в Марокко. Тогда ученые утверждали, что фрагменты не похожи ни на что, что они видели ранее.

Окаменелый фрагмент челюсти S. mysteriosus показывает четыре отверстия на месте зубов Фото: University of Bath

По словам ведущего автора исследования, палеонтолога и биолога-эволюциониста из Университета Бата в Соединенном Королевстве Ника Лонгрича, они с коллегами обнаружили, что на поверхности зуба располагалась серия заметных, острых и зазубренных гребней — такого исследователи ранее не встречали. Ученые отмечают, что на других образцах зубов мозазавров также встречались гребни, однако они были существенно меньше и не были похожи на те, что исследователи обнаружили здесь.

По словам Лонгрича, зубы на недавно обнаруженной челюсти не были похожи ни на одну известную рептилию и даже ни на одно позвоночное животное, известное науке. Исследователи отмечают, что зубья выглядят как "кончик крестообразной отвертки" или "шестигранный ключ". Теперь исследователи полагают, что обнаруженная ими челюсть принадлежала совершенно новому виду и роду неописанных ранее мозазавров.

У Stelladens mysteriosus были странные зубы с гребнями, похожими на кончик крестовой отвертки Фото: University of Bath

Исследователи назвали новый вид доисторической рептилии в честь ее отличительных черт Stelledens mysteriosus , от латинских слов "звезда", "зуб" и "загадка". Ученые полагают, что название призвано продемонстрировать то, как мало сегодня исследователи знают об этой загадочной доисторической морской ящерице.

Отметим, что, как правило, морфология зубов может многое рассказать о том, чем питалось животное. Однако в данном случае исследователям попросту не с чем сравнить зубы доисторической морской ящерицы, а потому они не знают какую нишу хищник занимал в древнем океане. По словам Лонгрича, помимо откровенно странной формы, зубы морского хищника также были маленькими и короткими, а также имели явные следы износа на кончиках. Исследователи предполагают, что это может свидетельствовать о том, что он питался мелкой бронированной добычей, например, аммонитами, ракообразными и костными рыбами, однако доказать это трудно.

Кроме того, ученые исследовали челюсть и смогли установить, что для мозазавра данный вид был относительно мелким — около 5 метров в длину. Однако это все еще слишком мало, чтобы пролить свет на то, как древний хищник жил и рассекал доисторический океан.

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