Магнитное лекарство. Стэнфордские исследователи раскрыли корень депрессии и ее новое средство лечения

Новаторское исследование, проведенное в Стэнфорде, расшифровало перевернутый сигнальный механизм мозга при тяжелой депрессии и продемонстрировало магнитное лечение, способное перенаправить неправильный трафик мозга.

Передовые исследования ведущих ученых Стэнфорда раскрыли глубоко укоренившуюся биологическую тайну тяжелой депрессии и показали перспективный путь ее лечения. Оказалось, что у людей, страдающих депрессией, коммуникации в мозге не просто нарушены, они полностью перевернуты. Однако метод магнитных импульсов может стать ключом к перенаправлению этих сообщений, что приведет к глубокому ослаблению симптомов депрессии, пишет New Atlas.

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В течение последних нескольких десятилетий исследователи использовали возможности неинвазивной техники для стимулирования электрической активности в целевых областях мозга. Этот метод, транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС), продемонстрировал впечатляющий потенциал для решения целого ряда проблем, от улучшения памяти до борьбы с постоянными страхами, влечениями и зависимостями.

Но особенно выделяется ее потенциал в борьбе с депрессией. В 2020 году пилотное исследование показало поразительный потенциал уникального метода Стэнфорда, названного Стэнфордской нейромодуляционной терапией (СНТ). СНТ дала спасательный круг поразительным 90% людей, страдающих от тяжелой депрессии, не поддающейся традиционному лечению. Но оставалась загадка – как именно магнитная стимуляция устраняет симптомы депрессии?

Сегодня эта загадка стала еще на один шаг ближе к разгадке. Исследователи погрузились во внутреннюю работу мозга, изучив данные фМРТ 33 пациентов с постоянным депрессивным расстройством и сопоставив их с данными 85 людей, не страдающих депрессией. Они обнаружили удивительную несогласованность в диалоге между двумя важнейшими областями мозга.

Передняя инсула, область мозга, отвечающая за интерпретацию таких ощущений, как боль, вкус и температура, а также за управление нашей эмоциональной реакцией на эти ощущения, обычно посылает свои данные в переднюю поясную кору, центр эмоционального контроля мозга.

Однако исследователи из Стэнфорда сделали поразительное открытие. Примерно у 75% пациентов с депрессией этот разговор был каким-то образом перевернут с ног на голову – центр эмоционального контроля направлял инсулу, а не наоборот. Более частые случаи таких обратных сигналов были связаны с более глубокими приступами депрессии.

Аниш Митра, ведущий автор исследования, пояснил: "Похоже, что роли отправителя и получателя в этом нейронном разговоре являются ключевыми в определении того, есть ли у человека депрессия. Как будто предопределенное эмоциональное состояние затмевает всю поступающую сенсорную информацию. Это совпадает с тем, как многие психиатры воспринимают депрессию, когда обычно приятные переживания не приносят радости пациенту".

В течение пяти дней исследователи опробовали СНТ на 23 из 33 пациентов с депрессией, а остальные 10 получали плацебо. Через три дня после процедуры перепутанные коммуникации в мозге наладились, и настроение пациентов заметно улучшилось. Чем тяжелее была депрессия, тем сильнее было облегчение.

Нолан Уильямс, старший автор исследования, сказал: "Это первый случай в области психиатрии, когда отчетливое изменение в сигнальных схемах мозга предсказывает изменение симптомов депрессии. Данные фМРТ, позволяющие нам точно настроить СНТ, служат одновременно биомаркером депрессии и инструментом для индивидуального лечения, направленного на ее первопричину. Таким образом, при столкновении с тяжелым случаем депрессии мы можем искать этот биомаркер, чтобы оценить их потенциальную реакцию на лечение с помощью СНТ".

Ранее Фокус писал о разнице в протекании депрессии у мужчин и женщин. Новое исследование ДНК провело четкие различия между мужской и женской депрессией и указывает на необходимость разных методов диагностики и лечения.

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