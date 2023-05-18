Самое старое существо на Земле: бродило по планете 700 млн лет назад и имеет нечто общее с человеком

Исследователи нашли подтверждение, что это животное, похожее на медузу, произошло от того же предка, что и люди.

Медузоподобное существо, также известное как гребневик, впервые появилось на нашей планете около 700 миллионов лет назад. Например, динозавры появились на свет лишь 230 миллионов лет назад, пишет Daily Mail.

В новом исследовании ученые из Калифорнийского университета в Беркли обнаружили, что гребневики в действительности являются ближайшими родственниками первых животных на земле, и их все еще можно найти плавающим в современных океанах и аквариумах. Теперь исследователи полагают, что с помощью этого открытия им удастся пролить свет на происхождение жизни и эволюцию.

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Кроме того, исследователи полагают, что их открытие также положило конец давним спорам о том, что морские губки могли быть первыми животными на Земле, поскольку возраст некоторых их окаменелостей достигает порядка 600 лет.

Отметим, что гребневики обладают 8 наборами ресничек, похожих на щупальца, которые сбегают по бокам и используются для движения в океане. Эти существа передвигаются на глубине чуть более 6 километров под поверхностью океана.

По словам соавтора исследования Даниэля Рохсара, они с коллегами выяснили, что предок всех животных на Земле, вероятно, жил около 600 или 700 миллионов лет назад. Исследователям трудно понять, как они выглядели, так как их тела были мягкими, а потому они попросту не оставили прямой летописи окаменелостей. Однако ученые полагают, что они могут использовать данные о живых животных, чтобы узнать о том, как выглядели и жили наши общие предки.

Исследователи отмечают, что мало кто из нас задумывается о червях и мухах, однако действительность такова, что черви эволюционировали около 500 миллионов лет назад, тогда как позвоночные появились около 450 миллионов лет назад.

По словам Рохсара, вместе они называются билатериями, имеющие голову с централизованным мозгом, кишечник, идущий от рта к анусу и другие общие черты, которые уже развились к моменту "кембрийского взрыва" около 500 миллионов лет назад.

Отметим, что традиционно губки считались самой ранней сохранившейся ветвью дерева животных, так как у них нет нервной системы и мышц, и они немного похожи на колониальные версии некоторых одноклеточных простейших. Предполагалось, что сначала появились простейшие одноклеточные, а затем развились губчатые многоклеточные, которые и стали предками всего современного разнообразия.

Однако теперь исследователи полагают, что на самом деле объективным кандидатом на ранее происхождение животных является группа гребенчатых желеев, которые даже сегодня являются чрезвычайно популярными во многих аквариумах.

Ранее Фокус писал о том, что эволюция первых наземных животных отстала на миллионы лет. Им помешали кости черепа.