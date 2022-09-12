Эволюция первых наземных животных отстала на миллионы лет. Им помешали кости черепа

Ученые пришли к выводу, что нашим предкам помешали слишком сложные черепа.

Тетраподы — первые наземные животные, которые появились около 397 миллионов лет назад. Их предками считается группа позвоночных, называемая тетраподоморфы — древние крупные рыбы с мясистыми парными плавниками, которые в последствии преобразовались в конечности с лапами, пишет Daily Mail.

В новом исследовании ученые из Бристольского университета заметили интересную особенность строения черепа тетрапод, которые являются прародителями всех наземных видов от земноводных до человека.

В ходе исследования ученые изучили более сотни различных черепов современных и ископаемых животных, чтобы лучше понять, как проходила эволюция четвероногих. Исследователи использовали метод системного анализа, при котором фиксировали не только количество костей в черепе животного, но и их расположение и соединение с другими костями.

Более подробный анализ окаменелостей при переходе от водной к наземной жизни показал, что черепа тетрапод имели меньшее количество костей черепа, чем у рыб. Однако это вовсе не свидетельствовало о простейшем строении черепа — ученые выяснили, что меньшее количество костей означает, что они соединены большим количество точек и в целом имеют более сложное строение. Исследователи считают, что такая форма черепа фактически замедлила эволюцию первых наземных животных на миллионы лет.

[ + – ] Строение черепа акантостега - промежуточного звена между лопастеперыми рыбами и наземными позвоночными. Фото: Dr Laura Porro

В ходе исследований ученые также обнаружили, что происхождение четвероногих совпадает с уменьшением разнообразия черепных костей. Ученые предполагают, что это также может быть связано с эволюцией шеи.

К слову, в ходе исследования ученые также обнаружили структурные изменения костей конечностей у четвероногих, однако оно произошло приблизительно на 10 миллионов лет раньше.

Ученые предполагают, что эволюция черепа и конечностей у ранних тетрапод происходила под влиянием разных факторов и не была синхронной.

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