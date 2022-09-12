Еволюція перших наземних тварин відстала на мільйони років. Їм завадили кістки черепа

Учені дійшли висновку, що нашим предкам завадили надто складні черепи.

Тетраподи — перші наземні тварини, які з'явилися близько 397 мільйонів років тому. Їхніми предками вважається група хребетних, звана тетраподоморфи — стародавні великі риби з м'ясистими парними плавцями, які згодом перетворилися на кінцівки з лапами, пише Daily Mail.

У новому дослідженні вчені з Бристольського університету помітили цікаву особливість будови черепа тетраподів, які є прабатьками всіх наземних видів від земноводних до людини.

У ході дослідження вчені вивчили більше сотні різних черепів сучасних і викопних тварин, щоб краще зрозуміти, як проходила еволюція чотирилапих. Дослідники використовували метод системного аналізу, під час якого фіксували не лише кількість кісток у черепі тварини, а й їхнє розташування та з'єднання з іншими кістками.

Докладніший аналіз скам'янілостей під час переходу від водного до наземного життя показав, що черепи тетраподів мали менше кісток черепа, ніж у риб. Однак це зовсім не свідчило про найпростішу будову черепа — вчені з'ясували, що менша кількість кісток означає, що вони пов'язані з великою кількістю точок і загалом мають складнішу будову. Дослідники вважають, що така форма черепа фактично уповільнила еволюцію перших наземних тварин на мільйони років.

[ + – ] Будова черепа акантостега — проміжної ланки між лопастеперими рибами та наземними хребетними Фото: акантостега

У ході досліджень учені також виявили, що походження чотирилапих збігається зі зменшенням різноманітності черепних кісток. Учені припускають, що це також може бути пов'язано з еволюцією шиї.

До речі, в ході дослідження вчені також виявили структурні зміни кісток кінцівок у чотирилапих, проте воно відбулося приблизно на 10 мільйонів років раніше.

Учені припускають, що еволюція черепа та кінцівок у ранніх тетраподів відбувалася під упливом різних факторів і не була синхронною.

Нагадаємо, раніше Фокус публікував список найхимерніших тварин на Землі.