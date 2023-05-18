Невидимая угроза. Ученая рассказала, как грязная еда убивает 420 тыс. человек в год

В мире, где каждый десятый человек становится жертвой болезней пищевого происхождения, загрязнение продуктов питания становится тихим, но смертельно опасным противником. Специалист в области питания Антониной Муторо исследует эту распространенную проблему и предлагает меры профилактики.

По мнению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), испорченные продукты питания играют важную роль в подрыве нашего здоровья. Это варьируется от препятствования физическому и умственному развитию, вызывая дефицит питательных веществ, провоцируя хронические и инфекционные заболевания, до возникновения психических расстройств. Шокирует тот факт, что каждый десятый житель нашей планеты ежегодно становится жертвой болезней пищевого происхождения. Антонина Муторо, ученая в области питания в Африканском исследовательском центре народонаселения и здравоохранения, рассказывает в IflScience о причинах загрязнения продуктов питания и о том, какие шаги мы можем предпринять для снижения риска заболеваний.

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Реальность такова, что основное право на безопасное и сытное питание у многих отнято, в основном из-за загрязненной пищи. Вредные химические вещества и микроскопические организмы, скрывающиеся в нашей пище, достаточно сильные, чтобы вызвать болезнь, характеризуют загрязнение. По данным ВОЗ, загрязнение наносит тяжелый урон каждому десятому человеку в мире и ежегодно уносит около 420 000 жизней.

Это загрязнение может принимать различные формы:

Физическое загрязнение подразумевает наличие в пище чужеродных объектов, которые могут нанести травму или выступать в качестве переносчиков микроорганизмов, вызывающих заболевания. Кусочки металла, стекла и камней представляют опасность удушья или могут повредить зубы, в то время как такая обычная вещь, как прядь волос, становится загрязнителем.

Биологическое загрязнение относится к живым организмам в пище, таким как микроорганизмы (бактерии, вирусы и простейшие), вредители (долгоносики, тараканы и крысы) или паразиты (черви), способные вызывать заболевания.

Химическое загрязнение происходит, когда в пищу попадают такие вещества, как остатки мыла, остатки пестицидов, токсины, выделяемые микроорганизмами, например, афлатоксины, что может привести к отравлению.

Что является виновником загрязнения продуктов питания? В основном, это некачественное обращение с продуктами питания, например, несоблюдение гигиены рук перед приготовлением и употреблением пищи, после посещения туалета или после чихания, или кашля. Использование нечистой посуды, недостаточное мытье продуктов, совместное хранение сырых и приготовленных продуктов – все это создает проблемы. Следует избегать больного обращения с пищей и употребления недостаточно приготовленных продуктов, особенно мяса.

Неправильные методы ведения сельского хозяйства усугубляют проблему загрязнения, особенно чрезмерное применение пестицидов и антибиотиков или использование загрязненной почвы и воды для выращивания продуктов. Использование неправильно компостированного или сырого навоза животных или сточных вод также наносит вред.

Впрочем, свежие продукты часто являются провокаторами заболеваний. Например, в Кении загрязнение мяса, фруктов и овощей человеческими отходами не является редкостью из-за использования загрязненной воды для мытья продуктов и переноса мухами загрязняющих веществ непосредственно на продукты.

Уличная еда также часто содержит загрязняющие вещества, в первую очередь из-за ее дешевизны и доступности в странах с низким и средним уровнем дохода.

Как распознать загрязненную пищу? Биологические и химические загрязнители в основном вызывают более 200 заболеваний пищевого происхождения, таких как тиф, холера и листериоз, которые проявляются в виде диареи, рвоты и дискомфорта в животе.

В крайних случаях они могут привести к неврологическим расстройствам, отказу органов и даже смерти. Таким образом, любые признаки, такие как постоянная диарея и рвота после употребления, требуют немедленного обращения к врачу.

Дети младшего возраста наиболее восприимчивы к заболеваниям пищевого происхождения, на них приходится 40% бремени болезней из-за их еще не сформировавшейся иммунной системы. В странах с низким и средним уровнем дохода недоедание, плохая гигиена и санитария подрывают иммунитет детей. В таких условиях болезни снижают потребление пищи и увеличивают потери питательных веществ через диарею и рвоту, порождая порочный круг недоедания, инфекции и, возможно, смерти.

Беременные женщины и люди с ослабленным иммунитетом в силу возраста или болезни также уязвимы, что требует особой осторожности для предотвращения болезней пищевого происхождения.

Лечение заболеваний пищевого происхождения ежегодно обходится более чем в 15 миллиардов долларов США в странах с низким и средним уровнем дохода, что подчеркивает необходимость профилактики. Каковы же доступные каждой категории стратегии профилактики заражения пищевых продуктов? Некоторые эффективные стратегии включают надлежащую гигиену рук в основное время, ношение чистой защитной одежды во время приготовления пищи, надлежащее хранение продуктов, мытье сырых продуктов чистой водой и раздельное обращение с сырыми и приготовленными продуктами.

Правильные методы ведения сельского хозяйства, такие как использование чистой воды и соблюдение рекомендаций по применению пестицидов, могут помочь сдержать загрязнение. Кроме того, продавцы продуктов питания должны быть обучены вопросам безопасности продуктов питания и иметь в своем распоряжении чистую воду и надлежащие санитарные условия.

В своей должности в Африканском исследовательском центре народонаселения и здравоохранения Муторо участвует в проекте "Здоровая пища Африки", направленном на укрепление продовольственной безопасности в городских неформальных поселениях путем обеспечения безопасности продуктов питания. В частности, совместно с местными властями Найроби она разработала руководство по безопасности продуктов питания для уличных торговцев, что стало важным шагом на пути к повышению безопасности продуктов питания в городе и может быть полезно жителям городов даже в развитых странах и странах первого мира.

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