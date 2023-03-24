Здесь таится более 1,8 млн бактерий. Ученые назвали самые грязные места в нашем холодильнике

Исследование показывает, что эти невидимые микробы могут вызывать респираторные заболевания и даже приводят к выкидышам.

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Наступление весны — отличный повод убраться в доме. Этой традиции на самом деле уже около 3000 лет, ведь первыми понятие весенней уборки ввели персы, тогда ее называли Хане-такани, что в переводе означает "встряхивание дома". Ранее считалось, что подметание пыли и очищение дома от хлама способно предотвратить неудачу в наступающем году, пишет Daily Mail.

С тех пор прошли тысячи лет и мы наверняка знаем, что уборка в доме, вряд ли, предотвратит неудачу, но уж точно поможет избежать развитие различных инфекций и заболеваний. Исследователи утверждают, что нам стоит прибираться не только в комнатах, но и уделить особое внимание нашему холодильнику. И вот почему.

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Статистика свидетельствует о том, что средний размер холодильника составляет 157 см в высоту и 73 см в ширину, а предыдущие исследования показали, что в среднем в нашем холодильнике таятся не менее 1,8 миллиона различных бактерий. При этом они делятся на два семейства:

патогенные бактерии;

бактерии, вызывающие порчу.

Патогенные бактерии, как правило, процветают в опасной зоне между 4,4 и 60 градусами Цельсия. Эти микробы способны вызывать болезни пищевого происхождения, однако никак не влияют на вкус, запах или внешний вид продуктов. Бактерии порчи способны размножаться и при более низких температурах, однако их легко обнаружить, когда продукты портятся.

Исследователи предупреждают, что эти бактерии угрожают здоровью людей и могут привести к развитию респираторных и мочевых инфекций, а также пищевым отравлениям, а порой и выкидышам у беременных. В последнем случае женщины подвергаются воздействию листерии — патогенной бактерии, которая в первую очередь опасна для беременных, детей и пожилых людей. Известно, что листероз может привести к выкидышам, мертворождению, малыши могут родиться с серьезными заболеваниями или умереть после рождения.

Симптомы листероза:

лихорадка;

ригидность затылочных мышц;

спутанность сознания;

слабость;

рвота;

в некоторых случаях диарея.

Инкубационный период заболевания составляет от 3 до 70 дней, а болезнь в среднем может продлиться несколько дней, или даже недель. Известно, что листерии способны выживать и медленно размножаться в крайне холодных условиях при -4,4 градусах Цельсия. Кроме того, важно знать, что листерии могут жить в разных уголках холодильника, однако особенно привлекательными для них кажутся полки, где хранится мясо и молочные продукты.

В более раннем исследовании 2010 года ученые взяли 5 мазков в 10 разных холодильниках и обнаружили, что 19 из полусотни образцов содержат три вида бактерий:

Aeromonas — вызывают желудочно-кишечные инфекции (водянистая диарея, дизентерийная или кровавая диарея);

Enterobacter cloacae — вызывает инфекции сердца и костей;

Klebsiella oxytoca — вызывает тяжелые инфекции, приводящие к септическому шоку.

Кроме того, ученые обнаружили, что опасные бактерии широко распространены на кухонных столешницах, губках, тряпках и стоках раковин. Однако в холодильнике их обитает значительно больше.

Самые грязные места в холодильнике

Ящики для овощей;

ящики для мяса;

полки, где хранятся молочные продукты.

Как защитить холодильник от опасных бактерий

Накрывайте все продукты, прежде чем убирать их в холодильник.

Храните пищевые остатки в герметичных контейнерах и храните их на верхних полках.

Храните яйца не в двери, а в коробке и на полке.

Мойте овощи и фрукты перед тем, как поместить их в холодильник.

Ранее Фокус писал о том, как долго холодильник и морозилка держат минусовую температуру, если отключили электричество.