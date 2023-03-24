Тут ховається понад 1,8 млн бактерій. Учені назвали найбрудніші місця в нашому холодильнику

Дослідження показує, що ці невидимі мікроби можуть викликати респіраторні захворювання та навіть призводять до викиднів.

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Настання весни — чудовий привід прибратися в оселі. Цій традиції насправді вже близько 3000 років, адже першими поняття весняного прибирання запровадили перси, тоді його називали Хане-такані, що в перекладі означає "струшування будинку". Раніше вважалося, що підмітання пилу й очищення будинку від мотлоху здатне запобігти невдачі в прийдешньому році, пише Daily Mail.

Відтоді минули тисячі років і ми напевно знаємо, що прибирання в будинку, навряд чи, запобіжить невдачі, але вже точно допоможе уникнути розвитку різних інфекцій і захворювань. Дослідники стверджують, що нам варто прибиратися не тільки в кімнатах, а й приділити особливу увагу нашому холодильнику. І ось чому.

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Статистика свідчить про те, що середній розмір холодильника становить 157 см заввишки і 73 см завширшки, а попередні дослідження виявили, що в середньому у нашому холодильнику ховається щонайменше 1,8 мільйона різних бактерій. При цьому вони діляться на два сімейства:

патогенні бактерії;

бактерії, що викликають псування.

Патогенні бактерії, як правило, процвітають у небезпечній зоні між 4,4 і 60 градусами Цельсія. Ці мікроби здатні спричиняти хвороби харчового походження, проте ніяк не впливають на смак, запах або зовнішній вигляд продуктів. Бактерії псування здатні розмножуватися і за нижчих температур, проте їх легко виявити, коли продукти псуються.

Дослідники попереджають, що ці бактерії загрожують здоров'ю людей і можуть призвести до розвитку респіраторних і сечових інфекцій, а також харчових отруєнь, а часом і викиднів у вагітних. В останньому випадку жінки піддаються впливу лістерії — патогенної бактерії, яка насамперед небезпечна для вагітних, дітей і літніх людей. Відомо, що лістеріоз може призвести до викиднів, мертвонародження, малюки можуть народитися із серйозними захворюваннями або померти після народження.

Симптоми лістеріозу:

лихоманка;

ригідність потиличних м'язів;

сплутаність свідомості;

слабкість;

блювання;

у деяких випадках діарея.

Інкубаційний період захворювання становить від 3 до 70 днів, а хвороба в середньому може тривати декілька днів, або навіть тижнів. Відомо, що лістерії здатні виживати і повільно розмножуватися у вкрай холодних умовах за -4,4 градусів Цельсія. Крім того, важливо знати, що лістерії можуть жити в різних куточках холодильника, проте особливо привабливими для них видаються полиці, де зберігається м'ясо та молочні продукти.

У попередньому дослідженні 2010 року вчені взяли 5 мазків у 10 різних холодильниках і виявили, що 19 із пів сотні зразків містять три види бактерій:

Aeromonas — викликають шлунково-кишкові інфекції (водяниста діарея, дизентерійна або кривава діарея);

Enterobacter cloacae — викликає інфекції серця та кісток;

Klebsiella oxytoca – викликає тяжкі інфекції, що призводять до септичного шоку.

Крім того, вчені виявили, що небезпечні бактерії широко поширені на кухонних стільницях, губках, ганчірках та стоках раковин. Однак у холодильнику їх мешкає значно більше.

Найбрудніші місця в холодильнику

Ящики для овочів;

ящики для м'яса;

полиці, де зберігаються молочні продукти.

Як захистити холодильник від небезпечних бактерій

Накривайте всі продукти, перш ніж прибирати в холодильник.

Зберігайте харчові залишки у герметичних контейнерах та зберігайте їх на верхніх полицях.

Зберігайте яйця не в дверях, а в коробці та на полиці.

Мийте овочі та фрукти перед тим, як помістити їх у холодильник.

Раніше Фокус писав про те, як довго холодильник та морозилка тримають мінусову температуру, якщо відключили електрику.