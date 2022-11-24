Як довго холодильник тримає мінусову температуру, якщо відключили електрику

Робота знеструмленої холодильної камери залежить від багатьох факторів. Фокус з'ясував, що потрібно зробити, щоб утримати холод якомога довше.

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Зруйнована енергоінфраструктура України створює багато проблем мирним жителям. І одна з них — це перебої в роботі кухонної електротехніки, а саме — холодильників. Фокус з'ясував, скільки протримається мінусова температура в холодильнику та морозильній камері, і що варто зробити, щоб продукти не зіпсувалися.

На те, наскільки якісно холодильник утримує температуру, впливають такі фактори:

виробник,

якість дверних ущільнювачів,

термін експлуатації,

місце, де встановлено пристрій,

показники встановлених температурних режимів,

розміри камер,

кількість продуктів, що зберігаються,

якість теплоізоляції.

Як довго холодильник та морозилка тримають холод без електрики

Якщо морозильна камера або холодильник випущені під брендами, що спеціалізуються на кухонній техніці, на зразок Indesit, Whirpool, Bosch, Miele, а також Samsung, LG, то вони здатні протримати мінусову температуру понад 10 годин (холодильник) і максимум 36 годин (морозилка). Якщо техніка стара або випущена ноунейм-брендом, показники будуть набагато гіршими.

Впливає також температура навколишнього середовища. Якщо холодильник стоїть на кухні, а її вікна виходять на південь, то, найімовірніше, у такому приміщенні температура буде вищою, ніж на кухні з вікнами на північний бік. Як відомо, маси теплого і холодного повітря швидко переміщуються, тому чим частіше ви відкриватимете холодильник/морозилку, тим швидше підніметься температура всередині пристроїв. І в "південній" кухні заміщення холодного повітря теплим відбудеться набагато швидше, ніж у "північній".

"Випустити" холод можна і при закритих дверцятах, якщо ущільнювач неякісний.

Якщо в холодильнику встановлено не дуже низький температурний режим, то під час відкриття дверцят температура в камері швидко підніметься. Те саме стосується камер невеликих розмірів: що менша камера, то швидше "вилетить" холодне повітря.

Насправді перевірено — що більше продуктів у морозилці, то більше вона протримає холод. Таке правило діє щодо холодильників.

Щодо терміну експлуатації і пояснювати не потрібно: старий холодильник протримається менш як 10 год (за різними оцінками, 3-8 год), тоді як новий може утримувати планку в районі 12 год. Те саме стосується і морозильних камер.

Наведені вище показники дуже приблизні, оскільки техніка від різних виробників має свої нюанси. Ці дані ми отримали з форумів, де користувачі обговорювали режими роботи своєї кухонної техніки від перерахованих брендів.

Що робити, щоб не зіпсувалась їжа в холодильнику, якщо відключили світло

В інтернеті можна знайти поради на кшталт "запасіться сухим льодом", але звідки його взяти людині, будинок якої знеструмлений через ракетні удари? Найпростіше, що можна зробити, це приготувати такі продукти як м'ясо і, особливо, рибу, тому що в сирому вигляді вони зіпсуються набагато швидше, ніж якщо ви піддасте їх термічній обробці. А якщо ви надумали підготуватися до відключень електроенергії заздалегідь, поки вона є, то рекомендуємо приготувати страви на кшталт тушонки та законсервувати їх у банках.

Раніше Фокус писав про те, що американські дослідники сконструювали генератор електроенергії із простого двостороннього скотчу та металевих пластин.