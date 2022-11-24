Как долго холодильник и морозилка держат минусовую температуру, если отключили электричество
Работа обесточенной холодильной камеры зависит от многих факторов. Фокус выяснил, что нужно сделать, чтобы удержать холод как можно дольше.
Разрушенная энергоинфраструктура Украины создает массу проблем мирным жителям. И одна из них — это перебои в работе кухонной электротехники, а конкретно — холодильников. Фокус выяснил, сколько продержится минусовая температура в холодильнике и морозильной камере, и что стоит предпринять, чтобы продукты не испортились.
На то, насколько качественно холодильник удерживает температуру, влияют следующие факторы:
- производитель,
- качество дверных уплотнителей,
- срок эксплуатации,
- место, где установлено устройство,
- показатели установленных температурных режимов,
- размеры камер,
- количество хранимых продуктов,
- качество теплоизоляции.
Как долго холодильник и морозилка держат холод без электричества
Если морозильная камера или холодильник выпущены под брендами, которые специализируются на кухонной технике, вроде Indesit, Whirpool, Bosch, Miele, а также Samsung, LG, то они способны продержать минусовую температуру более 10 ч (холодильник) и максимум 36 ч (морозилка). Если техника старая, или выпущена ноунэйм-брендом, показатели будут намного хуже.
Влияет также и температура окружающей среды. Если холодильник стоит на кухне, а ее окна выходят на юг, то, скорее всего, в таком помещении температура будет выше, чем на кухне с окнами на северную сторону. Как известно, массы теплого и холодного воздуха быстро перемещаются, поэтому чем чаще вы будете открывать холодильник/морозилку, тем быстрее поднимется температура внутри устройств. И в "южной" кухне замещение холодного воздуха теплым произойдет куда быстрее, чем в "северной".
"Выпустить" холод можно и при закрытых дверцах, — если уплотнитель некачественный.
Если в холодильнике был установлен не слишком низкий температурный режим, то при попадании теплого воздуха во время открытия дверцы, температура в камере быстро поднимется. То же касается камер небольших размеров: чем меньше камера, тем быстрее "вылетит" холодный воздух.
На практике проверено — чем больше продуктов в морозилке, тем больше она продержит холод. Такое же правило действует касательно холодильников.
Касательно срока эксплуатации и объяснять не нужно: старый холодильник продержится менее 10 ч (по разным оценкам, 3-8 ч), тогда как новый может удерживать планку в районе 12 ч. То же касается и морозильных камер.
Приведенные выше показатели весьма приблизительные, так как у техники от разных производителей есть свои нюансы. Эти данные мы почерпнули из форумов, где пользователи обсуждали режимы работы своей кухонной техники от перечисленных брендов.
Что делать, чтобы не испортилась еда в холодильнике, если отключили свет
В Интернете можно найти советы вроде "запаситесь сухим льдом", но откуда его взять человеку, дом которого обесточен в следствии ракетных ударов? Самое простое, что можно сделать, это приготовить такие продукты как мясо и, особенно, рыбу, потому как в сыром виде они испортятся намного быстрее, чем если вы их поддадите термической обработке. А если вы надумали подготовиться к отключениям электроэнергии заранее, пока она есть, то рекомендуем приготовить блюда вроде тушенки и законсервировать их в банках.
Ранее Фокус писал о том, что американские исследователи сконструировали генератор электроэнергии из простого двухстороннего скотча и металлических пластин.