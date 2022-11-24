Как долго холодильник и морозилка держат минусовую температуру, если отключили электричество

Работа обесточенной холодильной камеры зависит от многих факторов. Фокус выяснил, что нужно сделать, чтобы удержать холод как можно дольше.

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Разрушенная энергоинфраструктура Украины создает массу проблем мирным жителям. И одна из них — это перебои в работе кухонной электротехники, а конкретно — холодильников. Фокус выяснил, сколько продержится минусовая температура в холодильнике и морозильной камере, и что стоит предпринять, чтобы продукты не испортились.

На то, насколько качественно холодильник удерживает температуру, влияют следующие факторы:

производитель,

качество дверных уплотнителей,

срок эксплуатации,

место, где установлено устройство,

показатели установленных температурных режимов,

размеры камер,

количество хранимых продуктов,

качество теплоизоляции.

Как долго холодильник и морозилка держат холод без электричества

Если морозильная камера или холодильник выпущены под брендами, которые специализируются на кухонной технике, вроде Indesit, Whirpool, Bosch, Miele, а также Samsung, LG, то они способны продержать минусовую температуру более 10 ч (холодильник) и максимум 36 ч (морозилка). Если техника старая, или выпущена ноунэйм-брендом, показатели будут намного хуже.

Влияет также и температура окружающей среды. Если холодильник стоит на кухне, а ее окна выходят на юг, то, скорее всего, в таком помещении температура будет выше, чем на кухне с окнами на северную сторону. Как известно, массы теплого и холодного воздуха быстро перемещаются, поэтому чем чаще вы будете открывать холодильник/морозилку, тем быстрее поднимется температура внутри устройств. И в "южной" кухне замещение холодного воздуха теплым произойдет куда быстрее, чем в "северной".

"Выпустить" холод можно и при закрытых дверцах, — если уплотнитель некачественный.

Если в холодильнике был установлен не слишком низкий температурный режим, то при попадании теплого воздуха во время открытия дверцы, температура в камере быстро поднимется. То же касается камер небольших размеров: чем меньше камера, тем быстрее "вылетит" холодный воздух.

На практике проверено — чем больше продуктов в морозилке, тем больше она продержит холод. Такое же правило действует касательно холодильников.

Касательно срока эксплуатации и объяснять не нужно: старый холодильник продержится менее 10 ч (по разным оценкам, 3-8 ч), тогда как новый может удерживать планку в районе 12 ч. То же касается и морозильных камер.

Приведенные выше показатели весьма приблизительные, так как у техники от разных производителей есть свои нюансы. Эти данные мы почерпнули из форумов, где пользователи обсуждали режимы работы своей кухонной техники от перечисленных брендов.

Что делать, чтобы не испортилась еда в холодильнике, если отключили свет

В Интернете можно найти советы вроде "запаситесь сухим льдом", но откуда его взять человеку, дом которого обесточен в следствии ракетных ударов? Самое простое, что можно сделать, это приготовить такие продукты как мясо и, особенно, рыбу, потому как в сыром виде они испортятся намного быстрее, чем если вы их поддадите термической обработке. А если вы надумали подготовиться к отключениям электроэнергии заранее, пока она есть, то рекомендуем приготовить блюда вроде тушенки и законсервировать их в банках.

Ранее Фокус писал о том, что американские исследователи сконструировали генератор электроэнергии из простого двухстороннего скотча и металлических пластин.