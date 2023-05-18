Беда с памятью. Ученые назвали скрытые последствия "обманных" приемов пищи для здоровья мозга

Согласно новому исследованию, если иногда баловать себя "вредной" едой, это может оказаться более опасным, чем вы думаете. Исследователи из Университета Нового Южного Уэльса предполагают, что такие поблажки могут вызвать неожиданные изменения в работе мозга и здоровье кишечника.

Интригующее исследование, проведенное в Университете Нового Южного Уэльса (УНЮУ), Австралия, предлагает поразительную гипотезу. Диетический ритм, включающий "чистое" питание, разбитое на "поблажки" с большим содержанием нездоровой пищи, может не только склонить чашу весов, но и повлиять на деятельность мозга и здоровье кишечника, по крайней мере, в случае с грызунами, пишет Science Alert.

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Крысы, которых в основном кормили полезной пищей, но время от времени баловали лакомствами с высоким содержанием сахара и насыщенных жиров, продемонстрировали значительное ухудшение когнитивных способностей, особенно в тестах на пространственную память, и тревожные изменения в бактериях кишечника.

"Суть нашей работы заключается в том, чтобы подчеркнуть важность сохранения здоровья мозга с возрастом", — подчеркивает Маргарет Моррис, известный нейробиолог из УНЮУ. Данное исследование является продолжением предыдущих изысканий команды, обнаружившей связь между некачественным питанием и нарушением долгосрочной пространственной памяти. Теперь оно дает дополнительное представление о последствиях "цикличности диеты". Эта диетическая модуляция, рассматриваемая как нечто среднее между полюсами полезного и нездорового питания, может иметь скрытые издержки.

Было проведено три разных эксперимента, в которых здоровая контрольная группа из 12 крыс получала обычный корм для крыс, а три другие экспериментальные группы из 12 крыс также получали периодами обработанную пищу, насыщенную жиром и сахаром. Эти экспериментальные группы получали нездоровую пищу в течение эквивалентного количества дней, либо за один раз, либо с разной продолжительностью "цикла".

До и после смены рациона исследователи изучали кратковременную память крыс и оценивали микробы кишечника в образцах их фекалий. Вес крыс отслеживался до и после эксперимента, наряду с записью каждого вида пищи, которую крысы поглощали. Крысы, питавшиеся нездоровой пищей в течение любого времени, показали меньшее микробное разнообразие в своем кишечнике: избыток бактерий, связанных с ожирением, и недостаток полезных бактерий, связанных с контролем веса. Длительное употребление нездоровой пищи усиливало эти изменения. Когнитивные нарушения также усиливались со временем. Крысы, длительное время питавшиеся нездоровой пищей, показали самые низкие результаты в тестах на память, требующих запоминания расположения объектов.

"Наш анализ обнаружил корреляцию между двумя уровнями бактерий и тяжестью дисфункции памяти, — утверждает Майк Кендиг, ученый-медик из УНЮУ, — Это указывает на связь между когнитивными эффектами диеты и микробиотой кишечника."

Предсказуемо, что крысы, длительное время питавшиеся диетой с высоким содержанием жиров и сахара, набрали больше веса, чем их контрольные собратья. Однако продолжительность приема вредной пищи не оказывала прямого влияния на увеличение веса. Это означает, что воздействие на здоровье кишечника и памяти может не быть напрямую связано с обычным увеличением веса, вызванным нездоровым питанием.

"В исследованиях на людях мы заметили, что диета, способствующая развитию воспаления, пагубно влияет на функции нашего мозга, — отмечает Моррис, — Ранее мы обнаружили корреляцию между когнитивными нарушениями и воспалением мозга у крыс".

Эти результаты дополняют растущее число доказательств, указывающих на связь между здоровьем кишечника, диетой и состоянием мозга.

"Связь между кишечником и мозгом имеет решающее значение, — добавляет Моррис, — Изменения в микробиоте кишечника, вызванные диетой, могут потенциально влиять на наш мозг и поведение."

Несмотря на то, что эти результаты могут быть не очень приятными, исследователи подчеркивают, что последовательное здоровое питание в течение длительного времени дает более положительные результаты как для здоровья кишечника, так и для мозга.

Проведенные исследования показывают, что более правильное питание снижает риск заболеваний и потенциально может добавить несколько лет к продолжительности жизни. Поэтому стоит заменить лакомства с высоким содержанием жира и сахара на более здоровые альтернативы.

"Придерживаясь здорового питания — например, средиземноморской диеты с ее большим разнообразием, фруктами, овощами, низким содержанием насыщенных жиров и хороших белков, — мы увеличиваем свои шансы сохранить когнитивные способности", — заключает Моррис.

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