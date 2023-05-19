Неприметный убийца. Ученые обнаружили химикат, разрушающий озон, опасность которого недооценили

Исследователи полагают, что вещество, которое ранее не было запрещено, может замедлять восстановление озонового слоя и даже угрожает его существованию.

Еще в 1987 году было подписано соглашение по Монреальскому протоколу, которое привело к значительному сокращению химических и загрязняющих веществ, наносящих ущерб драгоценному озоновому слою планеты, пишет Science Alert.

И в целом это сработало — озоновый слов в атмосфере Земли понемногу начал восстанавливаться. Однако теперь исследователи из Университета Саскачевана в Канаде пришли к выводу, что ранее было упущено нечто важное, а именно — крайне разрушительное и опасное вещество.

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Теперь исследователи полагают, что во время подписания Монреальского протокола человечество недооценило органический растворитель бромоформ (CHBr3) — предполагается, что он способен замедлять восстановление озонового слоя и даже подвергает риску его будущее.

Известно, что это соединение производится фитопланктоном и водорослями, и ранее никогда не рассматривалось для регулирования протоколом. Тем не менее бромоформ также является побочным продуктом стерилизации воды хлором, и эти данные не были учтены. Теперь исследователи полагают, что учет антропогенных источников этого химического вещества увеличивает его глобальные уровни почти втрое в сравнении с предыдущими оценками.

По словам авторов исследования, такие результаты полностью меняют последствия для озонового слоя, который все еще остается уязвимым. Дело в том, что по мере разложения бромоформа высвобождается бромид, а он в свою очередь способен истощать озоновый слой в нижних слоях стратосферы Земли.

Исследователи провели моделирование, чтобы посмотреть на выбросы бромоформа по всему миру Фото: Geophysical Research Letters, 2023

Основная проблема заключается в том, что антропогенные источники CHBr3 никоим образом не регулируются Монреальским протоколом, и это необходимо срочно исправить. Ученые отмечают, что бромоформ ранее был недооценен из-за короткого срока службы и больших природных источников. Однако новое исследование показывает, что антропогенные источники также вносят существенный вклад в количество CHBr3 в стратосфере. Статистика свидетельствует о том, что такая концентрация может увеличить общие выбросы в Северном полушарии на рекордные 70,5%.

В ходе исследования ученые выделили выбросы бромоформа из судового балласта, электростанций и опресненных установок, а затем использовали эти данные в имитационных моделях. Результаты показывают, что:

электростанции — 10,3–25,9% от общего объема CHBr3;

опреснение — 1,8–2,1%;

судовой балласт — 0,1–0,3%.

Далее исследователи сравнили данные моделей с фактическими измерениями, проведенными в полевых условиях с помощью самолетов. Исследователи отмечают, что весьма трудно посчитать какое именно количество CHBr3 высвобождается из океанов и других природных источников, однако данные исследования свидетельствуют о том, что человеческий вклад в этот процесс существенно больше, чем предполагалось ранее.

Ученые подчеркивают, что Монреальский договор в действительности оказался весьма эффективным способом борьбы с истончением озонового слоя, однако, вероятно, теперь он требует некоторого обновления, чтобы быть более эффективным.

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