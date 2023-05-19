Несметные сокровища в сердце Земли: на глубине 160 км спрятан квадриллион тонн алмазов

Исследователи пытались реконструировать, как устроены недра планеты, и наткнулись на нечто любопытное.

Еще в 2018 году ученые использовали данные о сейсмической активности за десятилетия, чтобы понять, как устроены недра Земли и реконструировать их. Тогда ученые использовали звуковые волны для оценки состава верхней мантии Земли и наткнулись на нечто весьма любопытное, пишет IFLScience.

Сейсмографы фиксируют волны от всех движений внутри планеты, в том числе землетрясений. По сути это механические волны, движущиеся с определенной скоростью, в зависимости от материала, через который они проходят. Ученые использовали эти данные, чтобы реконструировать "внутренний мир" Земли.

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Тогда исследователи обратили внимание, что существуют определенные области, где сейсмические волны ускоряются, и, казалось, на то не было никаких причин. Эти регионы называются "корнями кратона" и представляют собой одни из древнейших и наиболее неподвижных участков континентальных тектонических плит. Порой, исследователи называют их "перевернутыми горами", которые уходят на глубину до 320 километров.

Чтобы как-то объяснить то, что было обнаружено, ученые начали экспериментировать с возможным составом "корней кратона". Тогда они пришли к выводу, что эти структуры, по-видимому, содержат от 1 до 2% алмазов — это бы объяснило изменение скорости сейсмических волн.

По словам старшего автора исследования из Массачусетского технологического института, доктора Ульриха Фола, это может показаться не существенным, однако это в 1000 раз больше алмазов, чем ранее предполагали ученые. Более того, это также является доказательством того, что алмазы, возможно, не являются столь уж экзотическими минералами.

Далее ученые попробовали рассчитать какое именно количество алмазов спрятано в недрах Земли и обнаружили, что их количество, вероятно, достигает рекордных квадриллиона тонн алмазов. Правда, человечество, едва ли сможет когда-либо добраться до этого "алмазного банка", ведь он буквально спрятан под нашими ногами на глубине около 160 километров.

По словам Фола, полученные ими данные являются косвенными уликами, однако это единственное разумное объяснение — ученые уверены, что перепробовали и рассмотрели все возможные варианты.

Отметим, что алмазы образуются в условиях чрезвычайно высокой температуры и давления, находящихся под земной корой. Основной причиной их редкости является то, что они подходят близко к поверхности только во время определенных извержений, которые вырезают "геологические трубки", сделанные из кимберлита.

Ранее Фокус писал о том, что в центре Земли находится океан и он втрое больше того, что на поверхности.