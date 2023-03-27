Вода пришла изнутри планеты. В центре Земли находится океан и он втрое больше того, что на поверхности

Новое исследование подтверждает выводы ученых 2014 года, о том, что под нашими ногами находится гигантский резервуар с водой, давший начало океанам на поверхности.

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Еще в 2014 группа исследователей из США изучила скорость волн на разных глубинах и пришла к выводу, что глубоко в недрах Земли спрятан океан, который в несколько раз больше того, что на поверхности нашей планеты, пишет IFLScience.

Тогда исследователи использовали 2000 сейсмометров, с помощью которых изучили сейсмические волны от более чем пяти сотен землетрясений. Ученые изучили скорость волн на разных глубинах и смогли определить, какие породы проходят волны, прежде чем достигают датчиков. Результаты исследования свидетельствуют о том, что на глубине около 700 км под поверхностью Земли, в "переходной зоне" между верхней и нижней мантиями находится горная порода, также известная как рингвудит.

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Известно, что эта порода образуется лишь под сильным давлением, которое наблюдается по направлению к центру нашей планеты. Ученые отмечают, что за все время им удалось обнаружить лишь один крохотный образец этой горной породы из недр Земли — он был заключен в небольшой алмаз. Однако рингвудит ранее также был обнаружен в метеоритах. По сути, этот образец содержит воду, однако не в жидком виде, как мы привыкли о ней думать, а внутри молекулярной структуры минералов.

По словам геофизика Стива Якобсена, рингвудит представляет собой некое подобие губки, которая впитывает воду — в его кристаллической структуре есть нечто особенное, что позволяет ему притягивать водород и улавливать воду. В результате эта порода, вероятно, содержит множество воды в условиях глубокой мантии.

Более ранние исследования показывают, что рингвудит может содержать до 1,5% воды, а сейсмические волны согласуются с тем, что недра Земли содержат воду. Исследователи произвели расчеты и пришли к выводу, что даже если в горных породах "переходной зоны" содержится всего лишь 1% воды — "подземный океан" Земли вмещает в три раза больше воды, чем все океаны, которые находятся на поверхности нашей планеты.

По словам сейсмолога Брэндона Шмандта, если "переходная зона" в действительности содержит большое количество H2O, то некоторое плавление должно также происходить в областях, где есть поток в нижнюю мантию, а это согласуется с тем, что обнаружили ученые.

Таким образом, геофизик Якобсен полагает, что результаты данного исследования доказывают, что вода на нашей планете, на самом деле, берет свое начало вовсе не извне, а "изнутри" Земли. Ученые предполагают, что им наконец-то удалось найти объяснение того, откуда на поверхности нашей планеты появилось такое количество воды и как она циркулирует на всей Земле.

Ранее Фокус писал о том, что внутри нашей планеты есть океан, и он в 6 раз больше наземного.