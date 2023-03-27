Вода прийшла зсередини планети. У центрі Землі знаходиться океан і він втричі більший за той, що на поверхні

Нове дослідження підтверджує висновки вчених 2014 року, що під нашими ногами знаходиться гігантський резервуар з водою, що дав початок океанам на поверхні.

Related video

Ще у 2014 група дослідників зі США дослідила швидкість хвиль на різних глибинах і дійшла висновку, що глибоко в надрах Землі захований океан, який у кілька разів більший за той, що на поверхні нашої планети, пише IFLScience.

Тоді дослідники використали 2000 сейсмометрів, за допомогою яких вивчили сейсмічні хвилі від понад п'яти сотень землетрусів. Вчені дослідили швидкість хвиль на різних глибинах та змогли визначити, які породи проходять хвилі, перш ніж досягають датчиків. Результати дослідження свідчать про те, що на глибині близько 700 км під поверхнею Землі, в "перехідній зоні" між верхньою та нижньою мантіями знаходиться гірська порода, також відома як рінгвуд.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та захопливі новини зі світу науки!

Відомо, що ця порода утворюється лише під сильним тиском, який спостерігається у напрямку до центру нашої планети. Вчені відзначають, що за весь час їм вдалося виявити лише один крихітний зразок цієї гірської породи з надр Землі — він був поміщений у невеликий алмаз. Однак рингвудіт раніше також був виявлений у метеоритах. По суті, цей зразок містить воду, проте не в рідкому стані, як ми звикли про неї думати, а всередині молекулярної структури мінералів.

За словами геофізика Стіва Якобсена, рінгвудіт є якоюсь подобою губки, яка вбирає воду — в його кристалічній структурі є щось особливе, що дозволяє йому притягувати водень і вловлювати H2O. В результаті ця порода, ймовірно, містить безліч води в умовах глибокої мантії.

Більш ранні дослідження показують, що рингвудит може містити до 1,5% води, а рух сейсмічних хвиль узгоджується з тим, що надра Землі містять воду. Дослідники зробили розрахунки й дійшли висновку, що навіть якщо в гірських породах "перехідної зони" міститься лише 1% води — "підземний океан" Землі вміщує втричі більше води, ніж усі океани, що знаходяться на поверхні нашої планети.

За словами сейсмолога Брендона Шмандта, якщо "перехідна зона" насправді містить велику кількість H2O, то деяке плавлення має також відбуватися в областях, де є потік у нижню мантію, а це узгоджується з тим, що виявили вчені.

Таким чином, геофізик Якобсен вважає, що результати цього дослідження доводять, що вода на нашій планеті насправді бере свій початок зовсім не ззовні, а "зсередини" Землі. Вчені припускають, що їм вдалося знайти пояснення того, звідки на поверхні нашої планети з'явилася така кількість води і як вона циркулює на всій Землі.

Раніше Фокус писав про те, що всередині нашої планети є океан, і він у 6 разів більший за наземний.