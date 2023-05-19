От тест-полоски до приложения: Будущее мониторинга здоровья мышц уже наступило

Благодаря инновационному набору доктора Рафаэлы Андраде, путь к раннему обнаружению деградации мышц теперь так же прост, как поход в туалет.

Деградация мышечной ткани – это не только ослабление силы. Ее пагубные последствия простираются далеко: от повышения вероятности серьезных падений до повышенного риска смерти. Новаторский тест мочи теперь обещает раннее обнаружение, потенциально предотвращая множество смертей и серьезных последствий, пишет New Atlas.

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Время идет, и наши мышцы, как правило, следуют его примеру, если мы не предпринимаем профилактических мер. Тем не менее, трудно определить точную скорость уменьшения объема мышц. К сожалению, для многих суровая реальность потери мышечной массы становится очевидной только после того, как они неудачно упадут и могут сломать бедро. Более того, сокращение мышц может быть тревожным сигналом серьезного заболевания, такого как ALS или мышечная дистрофия, требующего немедленного медицинского вмешательства.

Обычно мониторинг разрушения мышц осуществляется с помощью сложных методов визуализации, таких как компьютерная и магнитно-резонансная томография. Эти приборы, предназначенные только для клинических условий и требующие квалифицированных операторов, не совсем доступны для регулярных проверок. Именно здесь на помощь приходит комплект Myomar, разработанный канадским врачом доктором Рафаэлой Андраде.

Доктор Андраде задумала создать набор Myomar после того, как ее пожилая тетя, не зная о собственной хрупкости, скончалась после осложнений, вызванных падением.

Подобно простому домашнему тесту на беременность, набор Myomar требует от пользователя помочиться на насыщенную химикатами одноразовую полоску и сфотографировать ее на смартфон.

Эта фотография, тщательно изученная приложением, расшифровывает уровень содержания в моче специфических биомаркеров, которые свидетельствуют о здоровье мышц. После обработки этих данных с помощью математической модели приложение прогнозирует деградацию мышц пользователя. На сегодняшний день точность прогноза набора Myomar составляет 80% для мужчин и 96% для женщин, и этот показатель будет расти по мере развития технологии.

В настоящее время доктор Андраде и ее команда ищут добровольцев для помощи в совершенствовании продукта. Они стремятся вывести комплект на коммерческую основу к предстоящей осени в Северном полушарии.

По словам доктора Андраде, "если мы сможем заблаговременно обнаружить точные индикаторы потери мышечной массы, мы сможем скорректировать наше поведение, чтобы защитить здоровье мышц. Это сродни тому, как мы регулярно контролируем уровень холестерина для здоровья сердца или глюкозы для диабета. Пришло время расставить приоритеты для наших мышц".

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.